¿Cuándo y dónde ver el estreno de “Dra. Lucía: Un don extraordinario”?

Desde su nacimiento, TV Azteca ha mantenido un compromiso por llevar el mejor contenido a los millones de televidentes, por lo que ahora apuesta por un proyecto sumamente especial, nos referimos a “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”.

La nueva serie de TV Azteca, contará con un elenco lleno de estrellas y mucho talento, pues entre las personalidades que van a protagonizar la producción, se encuentran: Mauricio Islas, Marimar Vega, Ana Layevska, Kuno Becker y Cristián de la Fuente.

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¿Qué historia nos va a contar “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”?

Desde que anunciaron la filmación de “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”, los protagonistas han mostrado un gran compromiso por su participación en la serie, una de las más emocionadas, ha sido Marimar Vega, quien regresa a TV Azteca, así lo expresó en su visita al foro de Venga La Alegría.

Estoy muy contenta de regresar con un proyecto así, con este elencazo... ‘Dra. Lucía: Un don extraordinario’ es un hospital, donde casi todo pasa, no todo, pero lo de Ana y yo, sí, en urgencias. Es que no les quiero contar mucho, pero pasa un evento, el cual me cambia un poco la vida…

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”?

Todas las emociones de “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”, están a punto de llegar a la pantalla de Azteca UNO, por lo que no puedes perderte el estreno de esta impresionante producción.

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La cita es el próximo lunes 2 de octubre, por la señal de Azteca UNO en punto de las 19:30 horas, momento en que vas a conocer a los personajes y las grandes historias que tienen para contarnos.

