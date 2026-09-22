Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¡Se echa para atrás! Imelda Garza se desdice de las acusaciones que hizo contra José Manuel Figueroa; “lamento mucho todo lo que pasó”

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 22 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 22 de septiembre de 2026

Hoy, martes 22 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el equinoccio de otoño marca un momento apropiado para revisar tus prioridades y recuperar equilibrio. Cuida tu energía, fortalece un vínculo importante y evita comprometer recursos sin analizar antes las consecuencias.

: el equinoccio de otoño marca un momento apropiado para revisar tus prioridades y recuperar equilibrio. Cuida tu energía, fortalece un vínculo importante y evita comprometer recursos sin analizar antes las consecuencias. Tauro : la jornada favorece la estabilidad y la organización de asuntos que habías postergado. Una conversación afectiva puede darte seguridad y administrar con prudencia tus recursos facilitará los próximos días.

: la jornada favorece la estabilidad y la organización de asuntos que habías postergado. Una conversación afectiva puede darte seguridad y administrar con prudencia tus recursos facilitará los próximos días. Géminis : el equinoccio de otoño impulsa una etapa de renovación en tus rutinas y objetivos personales. Descansa lo necesario, permite que una conexión avance con naturalidad y revisa tus gastos antes de iniciar un nuevo proyecto.

: el equinoccio de otoño impulsa una etapa de renovación en tus rutinas y objetivos personales. Descansa lo necesario, permite que una conexión avance con naturalidad y revisa tus gastos antes de iniciar un nuevo proyecto. Cáncer : será conveniente reducir la presión y dedicar tiempo a recuperar tu equilibrio emocional. Un gesto cercano puede fortalecer una relación y una decisión práctica ayudará a proteger tus recursos.

: será conveniente reducir la presión y dedicar tiempo a recuperar tu equilibrio emocional. Un gesto cercano puede fortalecer una relación y una decisión práctica ayudará a proteger tus recursos. Leo : la energía disponible favorece ordenar tus prioridades antes de asumir nuevos desafíos. El equinoccio puede inspirarte a iniciar un cambio en tu rutina, mientras una conversación afectiva y una oportunidad material aportan motivación.

: la energía disponible favorece ordenar tus prioridades antes de asumir nuevos desafíos. El equinoccio puede inspirarte a iniciar un cambio en tu rutina, mientras una conversación afectiva y una oportunidad material aportan motivación. Virgo : el día invita a simplificar obligaciones y concentrarte en lo que realmente necesita tu atención. Cuida tus tiempos de descanso, expresa con claridad lo que sientes y mantén bajo control los gastos.

: el día invita a simplificar obligaciones y concentrarte en lo que realmente necesita tu atención. Cuida tus tiempos de descanso, expresa con claridad lo que sientes y mantén bajo control los gastos. Libra : el equinoccio de otoño coincide con el ingreso del Sol en tu signo y abre una etapa favorable para buscar mayor armonía en tus relaciones y decisiones. Una conexión puede profundizarse y organizar tus recursos te ayudará a sostener los cambios que quieres realizar.

: el equinoccio de otoño coincide con el ingreso del Sol en tu signo y abre una etapa favorable para buscar mayor armonía en tus relaciones y decisiones. Una conexión puede profundizarse y organizar tus recursos te ayudará a sostener los cambios que quieres realizar. Escorpio : tendrás una jornada propicia para cerrar un asunto pendiente y recuperar concentración. Un diálogo sincero puede transformar un vínculo y actuar con cautela frente a una compra importante favorecerá tu estabilidad.

: tendrás una jornada propicia para cerrar un asunto pendiente y recuperar concentración. Un diálogo sincero puede transformar un vínculo y actuar con cautela frente a una compra importante favorecerá tu estabilidad. Sagitario : la energía del equinoccio despierta deseos de renovar planes y salir de una rutina que ya no te estimula. Protege tus reservas de energía, disfruta de una conexión especial y analiza las oportunidades materiales sin apresurarte.

: la energía del equinoccio despierta deseos de renovar planes y salir de una rutina que ya no te estimula. Protege tus reservas de energía, disfruta de una conexión especial y analiza las oportunidades materiales sin apresurarte. Capricornio : será importante avanzar de manera ordenada y no asumir responsabilidades ajenas. Una muestra de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas antes de tomar decisiones te dará mayor tranquilidad.

: será importante avanzar de manera ordenada y no asumir responsabilidades ajenas. Una muestra de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas antes de tomar decisiones te dará mayor tranquilidad. Acuario : el equinoccio de otoño favorece nuevas ideas y una mirada diferente sobre tus próximos objetivos. Una actividad que disfrutes puede renovar tu ánimo, mientras una colaboración abre posibilidades para tus recursos.

: el equinoccio de otoño favorece nuevas ideas y una mirada diferente sobre tus próximos objetivos. Una actividad que disfrutes puede renovar tu ánimo, mientras una colaboración abre posibilidades para tus recursos. Piscis: la jornada pide calma, descanso y mayor atención a aquello que te ayuda a mantener estabilidad. Una conversación íntima puede acercarte a alguien y cuidar tus gastos será clave para comenzar esta nueva etapa con tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: