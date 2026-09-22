Qué significa que tu gato te de pequeños cabezazos, según expertos veterinarios

Los gatos son uno de los animales domésticos más importantes de todos y que están presentes en la mayoría de los hogares, pero que a diferencia de los perros, suelen tener una personalidad bastante particular y que tienen algunos comportamientos un poco extraños. Si te encuentras criando un gatito pequeño, seguramente te ocurra que te da pequeños cabezazos y esto llevó a los veterinarios expertos a explicar su significado y qué es lo que está queriendo comunicar tu mascota.

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Siguiendo con esta línea, debemos decir que la personalidad de los gatos es única y que combinan sus instintos, sus experiencias de vida y su socialización temprana; y que nos podemos encontrar con distintos tipos de personalidades. Por otro lado, cada vez se ha vuelto más popular que familias tengan más de un gato en los hogares y hay ciertos comportamientos que nos parecen extraños y que seguramente no sabías que podían hacer eso.

Para todos aquellos que tienen un gato en casa, saben que hay ciertos comportamientos que son muy propios de esta mascota, y seguramente te ocurra que comienzan a dar pequeños cabezazos contra sus dueños. Esto llevó a que los veterinarios expertos compartan el significado y si lo está haciendo en un momento de tranquilidad o se encuentra nervioso.

Qué quiere decir que el gato de pequeños cabezazos, según veterinarios

Según lo que revelaron los veterinarios, que un gato de pequeños cabezazos significa que está frotando feromonas sobre vos, y es que estos animales tienen glándulas oloríferas alrededor de las mejillas, la frente y el mentón y que ayudará al animal a identificar personas y marcar territorio compartido de manera sutil. Pero, también esto funciona como un saludo y reafirmación del lazo, ya que los gatos se acercarán para saludar, mezclar olores y crear un perfil común.

Cómo saber si lo hace en estado de tranquilidad

A su vez, los veterinarios aseguraron que este gesto de los gatos en dar pequeños cabezazos sobre sus dueños tiene que ver con la aceptación dentro del grupo, saludos o afecto y esos golpecitos en la cabeza se interpretan como señales de confianza y tranquilidad en el hogar. Y para saber si el contacto es amistoso, debemos entender el lenguaje corporal completo como el ronroneo, ojos entrecerrados, cola erguida, entre otros indicios.