Pascal y Julio Camejo son sancionados por hacer TRAMPA en el Juego por el Capataz; estas son las consecuencias

La sombra de la trampa volvió a sacudir a La Granja VIP durante la jornada de este lunes. Lo que debía ser una prueba clasificatoria limpia para definir a los competidores que buscarían el liderazgo de la semana se convirtió en un escándalo de disciplina que obligó a la producción a tomar medidas drásticas de último momento.

Durante el reto de clasificación, la dinámica exigía a los Granjeros vaciar por completo las cubetas de agua para avanzar de nivel de manera reglamentaria. Sin embargo, Pascal Nadaud decidió acortar camino y no vació totalmente el recipiente antes de continuar el recorrido. Las redes sociales y los espectadores del canal 24/7 reaccionaron de inmediato, inundando las plataformas con reclamos que exigían un castigo ejemplar ante la evidente infracción, explicó Adal Ramones.

Pero la revisión del material en video trajo una sorpresa aún mayor: las cámaras captaron que Julio Camejo actuó como su cómplice en la jugada irregular, convirtiendo una falta individual en una conspiración directa contra las reglas de la competencia.

Pascal Nadaud y Julio Camejo no podrán ser Capataz en La Granja VIp

La respuesta fue contundente para sentar un precedente dentro del encierro. Como consecuencia directa por hacer trampa, tanto Pascal como Julio Camejo quedaron completamente inhabilitados para competir este lunes por el título de Capataz. Asimismo, en el caso de Nadaud, la producción impuso una restricción adicional: tampoco podrá ser seleccionado por el nuevo ganador como acompañante para disfrutar de los lujos de la suite privada.

El castigo representa un golpe brutal para las aspiraciones del grupo, privando a dos de los competidores más fuertes de la oportunidad de obtener inmunidad y beneficios dentro de la finca durante esta semana.

Fernando Lozada y Pablo Montero toman sus lugaresAnte la descalificación de ambos participantes, la tabla de clasificados tuvo que reestructurarse de inmediato. Sus lugares en la gran final por el liderazgo fueron asumidos por Fernando Lozada y por el recién llegado Pablo Montero, quien apenas unas horas después de su ingreso al reality show se encuentra ante una oportunidad de oro para tomar las riendas de la granja.

¿Quién es el Capataz de La Granja este 21 de septiembre?

Finalmente, luego de un reñido juego, el ganador fue Mono Osuna, quien ocupará esta posición estratégica dentro de La Granja VIP. Su primera tarea fue elegir al Granjero que debía sustituir a Carlos Trejo como Peón, y sin dudarlo optó por Kevyn El Bicolor.

