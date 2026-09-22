3 ideas de disfraces originales y divertidos para tu mascota en Día de Muertos

Si bien todavía estamos en septiembre, una de las fechas más esperadas por muchos durante el mes de octubre es Halloween, y es que el Día de Brujas es un día muy esperado por la decoración en los hogares, en las calles y por la tradición que los niños saldrán a pedir dulces por el vecindario. Por este motivo, es que los disfraces será algo frecuente y no sólo en las personas, sino que hay quienes aprovecharán para vestir a sus mascotas, por lo que te compartiremos cuáles son esos tres disfraces originales para tu perro.

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Falta poco más de un mes para la celebración de Halloween, una de las fechas más importantes y que se celebra en esta parte del mundo, y que en nuestro país es clave porque es la antesala a lo que será el Día de Muertos. Por eso, es común que comencemos a ver muchas casas decoradas con calabazas o de manera terrorífica.

Cuándo se celebra Halloween

Por otro lado, algo muy habitual en Halloween son los disfraces y que no sólo lo podremos ver en los niños que saldrán disfrazados con algún personaje en particular a buscar dulces por el vecindario, sino que también es momento para que nuestras mascotas se disfracen, en especial los perros. El Día de Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre y a continuación, te dejaremos tres disfraces para tu perro.

3 disfraces de Halloween para tu perro

Disfraz de fantasma: es un disfraz simpático para Halloween, ya que más allá de ser divertido, es muy fácil de hacer y basta con tapar a tu mascota con una tela blanca y hacerle dos orificios a la altura de los ojos para que puedan ver y moverse

Disfraz de murciélago: es muy fácil de hacer y basta con cortar en fieltro o en un cartón negro unas alas teniendo en cuenta el ancho de tu perro y hacer un orificio de cada lado y poner unas cintas