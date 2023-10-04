¿Cuándo se extinguirán los mamíferos de la Tierra? La ciencia lo revela.

La actual crisis medioambiental que existe en todo el mundo, es un tema frecuente en los estudios del gremio científico. Por lo que, no es de extrañar que un grupo de la Universidad de Bristol en Inglaterra ya conozca la forma y fecha en que se extinguirán los mamíferos.

De acuerdo con otros medios informativos, la fecha en que se extinguirán los mamíferos se ha obtenido a partir de modelos informáticos de la actividad tectónica y el clima de la Tierra. La conclusión es que todo terminará para nosotros los humanos y los mamíferos en un plazo aproximado de 250 millones de años.

“Temperaturas generalizadas de entre 40 y 50 grados centígrados, y temperaturas extremas diarias aún mayores, agravadas por altos niveles de humedad, sellarían nuestro destino”, describe el doctor Alexander Farnsworth, quien es uno de los involucrados en el estudio británico. “Los humanos, junto con muchas otras especies, morirían debido a su incapacidad para eliminar ese calor a través del sudor, enfriando sus cuerpos”.

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¿Por qué se extinguirán los mamíferos de la Tierra según la ciencia?

Según los datos que arroja el estudio de la Universidad de Bristol, la formación de un supercontinente llamado Pangea Ultima será el motivo de que se extinguirán los mamíferos. En particular, debido a los niveles extremos de calor y dióxido de carbono, es decir, condiciones muy parecidas a las de hace 66 millones de años y que terminaron con la existencia de los dinosaurios.

El surgimiento de Pangea Ultima sería una consecuencia de la convergencia de todos los continentes. Además, traerá consigo no solo cambios geográficos y de ecosistema, sino que los científicos pronostican que el Sol emitirá un 2.5% más de radiación y las temperaturas del aire serán extremas. De modo que, se extinguirán los mamíferos porque solo el 8% y 16% del territorio terrestre será propicio para la vida.

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