Anette Michel es Bárbara

CARACTERÍSTICAS: Entre los 22 y 25 años de edad. Físicamente hermosa y distinguida. Sumamente ambiciosa al igual que Fabián, su esposo a quien cela en extremo, preocupada más que nada por sus intereses económicos. Busca embarazarse a toda costa para ser la madre del futuro heredero de la fortuna de los Sánchez Zambrano. Sumamente intrigante y clasista se va a convertir en una de las más peligrosas enemigas de Paloma.

VALORES: Su escala de valores está cimentada en el prestigio y el dinero.

ASPIRACIONES: Ser la esposa del hombre más poderoso en el mundo del café.

CONFLICTO AMOROSO: Como está segura de que su matrimonio con Fabián es por conveniencia, tiene miedo de que una mujer más inteligente que ella se lo arrebate, vive envenenada por los celos.

OBSTÁCULOS: El amor entre Diego y Paloma, pueden tener un heredero que frustre sus planes a futuro.