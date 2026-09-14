El INSÓLITO regalo que un ex de La Bebeshita le hizo y que todavía forma parte de su vida

La Bebeshita ha vivido varias relaciones sentimentales que han llamado la atención del público, pero una de ellas dejó algo mucho más peculiar que fotografías o recuerdos: una cerdita que continúa formando parte de su vida. Se trata de Albóndiga, también llamada Albondiguita, la famosa mini pig que Daniela Alexis ha mostrado en diferentes momentos de su trayectoria. La historia de esta particular mascota está relacionada con Brandon Castañeda, conocido como Brandon Wapayaso, a quien La Bebeshita conoció durante su paso por Enamorándonos. El romance comenzó alrededor de 2018 y, con el paso del tiempo, ambos terminaron sus caminos sentimentales. Sin embargo, algo de aquella relación permaneció junto a la influencer.

Albóndiga fue un regalo de su ex, Brandon Castañeda

De acuerdo con declaraciones de La Bebeshita retomadas por medios de espectáculos, Albóndiga fue un regalo que Brandon le hizo durante su primer aniversario como pareja. La cerdita llegó cuando todavía estaban juntos y terminó convirtiéndose en mucho más que un obsequio romántico. En 2020, cuando Albondiguita tenía alrededor de un año, La Bebeshita contó que la mascota había crecido considerablemente y que incluso dormía cerca de ella. También explicó que la alimentaba con comida especial, además de frutas y verduras, y que la llevaba periódicamente al veterinario.

La influencer llegó a llamarla su “puerhija” y aseguró que no asociaba a la cerdita con los recuerdos de su expareja. Para entonces, Albóndiga ya tenía una personalidad propia dentro de su vida y redes sociales. La historia incluso volvió a aparecer años después, cuando ambos coincidieron en un reality de baile.. En aquella ocasión, La Bebeshita recordó que Brandon le había regalado a Albondiguita durante su primer aniversario y que ella continuó cuidándola tras la separación. Ahora, mientras La Bebeshita forma parte de La Granja VIP, Albóndiga adquiere todavía más significado: la participante que convive actualmente con animales de granja lleva años teniendo una cerdita muy especial en casa.