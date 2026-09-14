Pedro Sola tuvo su primer acercamiento a la vida del campo en La Granja VIP, donde durante este día comenzó a conocer las distintas áreas que forman parte de las labores cotidianas de los granjeros. Acompañado por Tío Pepe y los participantes, recorrió los espacios donde se encuentran los animales y el huerto para familiarizarse con las actividades que se realizan en cada lugar.

Aunque Pedro Sola no llegó al reality como uno de los granjeros que compiten por el premio, sí tendrá presencia dentro de la dinámica de la hacienda. Tío Pepe explicó que estará acompañándolo durante la semana en distintos momentos, de una manera similar a sus apariciones habituales durante las mañanas, por lo que los espectadores podrán verlo ocasionalmente a través de la transmisión 24/7.

Pedro Sola comienza a conocer las labores de La Granja VIP

Así fue el primer día de Pedro Sola en La Granja VIP como practicante del Tío Pepe|La Granja VIP

Durante este primer recorrido, Pedro Sola visitó los establos y conoció de cerca a algunos de los animales que forman parte de la experiencia de los participantes. Entre las zonas que recorrió estuvieron los espacios destinados a las vacas, los cerditos, los caballos y las gallinas, además del huerto. Los granjeros fueron explicándole qué actividades realizan en cada uno de estos lugares y cuáles son las tareas que forman parte de su rutina. De esta manera, su primer día funcionó como una especie de introducción antes de comenzar a involucrarse de manera más práctica en las labores de la semana.

Pero el recorrido también dejó momentos para compartir experiencias. Durante una de las conversaciones, surgió el tema de la leche bronca recién ordeñada, pues los granjeros tenían dudas sobre cuántas veces debía hervirse. Tío Pepe les explicó que, de acuerdo con lo que estaban aprendiendo, se hierve una sola vez, mientras algunos de ellos comentaban que en sus casas acostumbraban hacerlo dos o hasta tres veces.

La conversación llevó a Pedro Sola a recordar a su abuelita y una de las cosas que más disfrutaba cuando ella hervía la leche: la nata que quedaba en la superficie. El conductor contó que para él esa nata era especialmente deliciosa, convirtiendo una explicación sobre las labores del campo en una anécdota personal. Así, el primer día de Pedro Sola en La Granja VIP estuvo marcado principalmente por el aprendizaje, el recorrido por las instalaciones y las historias que surgieron mientras comenzaba a familiarizarse con esta nueva dinámica.