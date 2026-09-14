Adrián Marcelo causa preocupación por su apariencia: qué le pasó en el rostro

Uno de los personajes más polémicos que ha dado el medio en años recientes es Adrián Marcelo. El comediante se ha involucrado en diversas peleas con otros personajes de la farándula, sin embargo sus menciones recientes en redes no tienen relación con dicha situación. El regiomontano fue multicitado en el espacio digital tras las imágenes que preocuparon a muchos por un tema físico que llamó la atención. He aquí la información al respecto.

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¿Por qué dicen que Adrián Marcelo está mal físicamente?

En una entrevista que subió recientemente a sus redes sociales, se hizo eco alrededor del comentario de una famosa reportera digital. La Tía Sandra indicó que la parte del entrecejo de Adrián Marcelo se percibe distinto y/o hundido. Ella indicó en su publicación que eso no es normal y que la producción evitó hacerle acercamientos profundos al rostro en toda esa charla que tuvo.

Ante eso, muchos de los consumidores de internet afirmaron que estaban de acuerdo. Según las palabras de los fans e interesados en el tema, la parte del rostro del comediante se nota distinta. Es por eso, que muchos continúan en el advertimiento de problemas de salud alrededor del estrés del trabajo y su reciente separación de quien fue su esposa (Karina Puente) desde 2021.

Ante eso, aunque le gusta meterse en dichos asuntos para generar polémica y tráfico hacia su figura como famoso, no ha comentado nada al respecto. Por ello, las imágenes y análisis continúan con la vida de un hombre que ha generado mucha conversación. Aunque se han propuesto problemas alrededor de la gesticulación repetida, herencia de estructura ósea, golpes con cicatriz y demás… no hay confirmación oficial alguna.

Ese hundimiento en el entrecejo no es normal. Deseo de todo corazón que todo esté bien ADRIAN MARCELO ☝🏼



Todo el tiempo evitaron hacerle acercamientos a su rostro, en la entrevista con RICARDO PERALTA... pic.twitter.com/L9ZIqWBZj4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 12, 2026

¿Adrián Marcelo estuvo hospitalizado recientemente?

Aunque ya casi pasa un año, Adrián Marcelo estuvo hospitalizado en noviembre de 2025. Fue justamente en las fechas donde confirmó el final de su matrimonio (esto sucedió en enero de 2026), situación por la cual todos aseguraban que terminó internado. Sin embargo, él argumentó que fue culpa del estrés del trabajo, por lo cual terminó intoxicado. Ante eso, se indican muchos rumores sobre su estado de salud física y mental tras procesos laborales y personales muy exigentes.