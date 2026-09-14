Expertos en maquillaje revelan cuáles colores de delineado son perfectos para dar profundidad a la mirada madura

Encontrar el delineador adecuado puede cambiar por completo una mirada madura . La maquilladora Marta Arce recomienda apostar por el azul marino y el verde oscuro, dos tonos que ayudan a dar profundidad sin endurecer tanto las facciones como puede hacerlo el negro.

Estos colores también permiten conseguir un maquillaje más fresco, elegante y favorecedor. Según reveló a la revista Lecturas, la clave está en elegir tonos oscuros, pero no demasiado intensos, y aplicarlos de manera estratégica para definir los ojos sin hacer que parezcan más pequeños .

El azul marino y el verde oscuro son tonos ideales para maquillaje.|(EPECIAL/CANVA)

Además, la técnica es tan importante como el color. Glamour explica que un delineado fino a ras de las pestañas superiores puede definir los ojos sin cerrar la mirada, mientras que un pequeño levantamiento en la esquina exterior ayuda a crear un efecto visual más abierto.

¿Cómo combinar los colores de delineado para dar profundidad en la mirada?

El azul marino es una alternativa ideal al delineador negro cuando se busca intensidad sin que el resultado sea demasiado duro. Puede utilizarse sobre las pestañas superiores y combinarse con sombras beige, champán o marrones suaves.

cuando se busca intensidad sin que el resultado sea demasiado duro. Puede utilizarse sobre las pestañas superiores y combinarse con sombras beige, champán o marrones suaves. El verde oscuro también funciona muy bien en piel madura. Es un tono profundo que aporta definición y, al mismo tiempo, da un toque diferente al maquillaje tradicional.

Para un resultado sencillo, puedes utilizar una sombra marrón o topo en la cuenca y delinear con azul marino o verde oscuro. La mezcla de tonos crea dimensión sin necesidad de recargar el párpado.

Para maquillar la mirada, elige las recomendaciones de tonos de los expertos.|(ESPECIAL/CANVA)

Otra opción es utilizar el delineador únicamente en la línea superior de las pestañas. Después, puedes difuminar ligeramente el trazo para eliminar los bordes demasiado marcados y conseguir una mirada más suave.

Si quieres probar otros colores, el marrón chocolate, gris humo y ciruela también pueden funcionar como alternativas al negro en una mirada madura.

La recomendación es evitar los trazos demasiado gruesos. Un delineado muy intenso puede cerrar visualmente el ojo, mientras que una línea fina permite mantener la mirada definida y luminosa.

¿Cómo maquillar la mirada en piel madura para dar profundidad?

Para maquillar la mirada en piel madura para dar madura sigue las siguientes indicaciones: antes de aplicar las sombras, prepara el párpado con una prebase de ojos. Maybelline recomienda este paso para ayudar a que el maquillaje se adhiera mejor y tenga mayor duración.

Después, aplica una sombra clara sobre el párpado móvil. Los tonos beige, champán o dorados suaves ayudan a aportar luz y evitan que el ojo se vea demasiado pesado.

En la cuenca puedes colocar una sombra de tono medio y difuminarla ligeramente hacia arriba. Esta técnica crea la sensación de mayor profundidad y ayuda a levantar visualmente la mirada.

Luego, utiliza el delineador azul marino o verde oscuro a ras de las pestañas superiores. No es necesario hacer una línea gruesa: basta con definir la raíz de las pestañas.

Para principiantes, Maybelline recomienda comenzar con pequeños puntos a lo largo de las pestañas y después unirlos. Así es más fácil controlar el grosor y evitar que el trazo quede irregular.

En el extremo exterior puedes hacer el delineado un poco más grueso y elevarlo ligeramente hacia arriba. El objetivo no es crear un cat eye marcado, sino acompañar la forma natural del ojo.

También puedes aplicar un poco de iluminador o sombra satinada en el lagrimal. Este pequeño detalle aporta luz y ayuda a que los ojos parezcan más abiertos.

Finalmente, riza las pestañas y aplica máscara concentrándote especialmente en las pestañas centrales y exteriores. Esto ayuda a levantar la mirada y completar el efecto de profundidad.

Con estos sencillos pasos, el maquillaje de ojos puede conseguir una mirada más profunda, definida y luminosa. La clave está en combinar colores oscuros pero suaves con trazos finos y una buena distribución de luz y sombra.