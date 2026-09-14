Qué hacer con los cables USB de repuesto que sobran: 6 ideas para organizar mejor sin arruinar la decoración

Tener cables USB de repuesto siempre resulta de gran utilidad, en especial porque los cargadores se pierden fácilmente o se rompen por el uso constante. Y para que esto no interfiera con la organización de tu casa, existe la posibilidad de almacenar estos artículos con ideas que son prácticas para tener todo bien ordenado y hacen que la decoración no se vea exagerada.

¿Cómo ordenar los cables USB? 6 soluciones infalibles para que no se maltraten y no hagan desorden