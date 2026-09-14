Qué hacer con los cables USB de repuesto que sobran: 6 ideas para organizar mejor sin arruinar la decoración
Si te pasa que siempre se te pierden los cables USB y los cargadores nunca te duran, entonces necesitas acomodarlos de manera práctica y accesible.
Tener cables USB de repuesto siempre resulta de gran utilidad, en especial porque los cargadores se pierden fácilmente o se rompen por el uso constante. Y para que esto no interfiera con la organización de tu casa, existe la posibilidad de almacenar estos artículos con ideas que son prácticas para tener todo bien ordenado y hacen que la decoración no se vea exagerada.
¿Cómo ordenar los cables USB? 6 soluciones infalibles para que no se maltraten y no hagan desorden
Caja de madera. Para que los cargadores siempre estén a la mano, pero sin que queden botados por todas partes, solo necesitas una caja de madera que puede venir ya con separadores incorporados. Elige un diseño aesthetic que pase como una decoración de la sala.
- Cestos de mimbre. Si quieres aprovechar al máximo el espacio de las repisas al mismo tiempo que mantienes el orden, prueba con los cestos de mimbre que van en las esquinas y tienen buen margen para poner cables USB y de otras entradas. Coloca en las esquinas de las repisas para no crear ruido visual, además de que se ven lindos y están en las tendencias de decoración de interiores 2026.
Estuche de acrílico para cables USB. Si eres de los que siempre olvidan dónde ponen las cosas y necesitas que tus objetos queden a la vista, los estuches de acrílico para poner los cargadores son una excelente opción.
- Bolsas de tela para los cargadores. Otra de las mejores opciones para guardar los cables USB y que no causen desorden en la casa, son las bolsitas de tela que traen cierre y están hechas de telas bonitas. Todo gracias a que traen un buen espacio para guardar cargadores de todo tipo y se puede estar cambiando de lugar conforme lo necesites.
Cajón especial para cables USB en los muebles. Las gavetas son una apuesta infalible cuando se trata de tener todo el hogar ordenado y basta con saber cómo acondicionarlos para que rindan al máximo. En un cajón vacío, pon una cajita de plástico con separadores y enrolla los cargadores para que no se maltraten.
- Funda colgante para los cargadores. Si quieres que los cables USB siempre estén listos para usarse, pero que no queden expuestos a daños, puedes instalar una funda colgante para poner todos tus cargadores. Van a los lados de los muebles y hasta pueden quedar cerca de una conexión.