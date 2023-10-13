¿Cuánto dinero debes ganar para ser de clase alta en México?

En este artículo, te contaré cuánto dinero debe ganar una persona para ser considerada parte de la clase alta en México, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, antes profundizaremos en qué son las clases sociales y cómo se determina la pertenencia a ellas. Si deseas descubrir si tus ingresos te colocan en la cúspide de la sociedad mexicana, ¡sigue leyendo!

Para empezar, las clases sociales son una forma de categorizar a las personas según su posición económica y social en una sociedad. En México, al igual que en muchos otros países, existen diferentes clases sociales: la clase baja, la clase media y la clase alta.

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La clase baja está compuesta por aquellas personas que tienen bajos ingresos y limitadas oportunidades económicas. Estas personas suelen tener trabajos mal remunerados y viven en condiciones de pobreza. A menudo, enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como educación y salud.

Por otro lado, la clase media se encuentra en un punto intermedio entre la clase baja y la clase alta. Está formada por personas que tienen un nivel de ingresos más alto que la clase baja, pero que aún no alcanzan el nivel de riqueza de la clase alta. La clase media generalmente tiene acceso a una mejor educación y a una mayor calidad de vida en comparación con la clase baja.

Ahora bien, la clase alta está compuesta por personas que tienen un alto nivel de ingresos y un gran poder adquisitivo. Estas personas suelen pertenecer a familias adineradas y ocupan posiciones de poder en la sociedad. Tienen acceso a los mejores servicios y a un estilo de vida lujoso. Pero, ¿Cuánto dinero ganan las personas que pertenecen a este estrato social en México? Descúbrelo a continuación.

¿Cuánto dinero debo ganar para pertenecer a la clase alta en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el perfil de las personas que pertenecen a la clase alta en México es el siguiente:

Tienen un ingreso de 77 mil 975 pesos

Los principales gastos son en comidas y bebidas fuera de casa, además de tarjetas de crédito

Habitan en las entidades de Ciudad de México, Nuevo León, Colima, Querétaro y Yucatán.

Su familia consta de 2.4 integrantes

Tienen en promedio 15.4 años de estudio

Por último, es importante destacar que las clases sociales no son estáticas y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Las personas pueden ascender o descender de una clase social a otra en función de su situación económica y social.