“Estamos felices de que ella se haya ido": Así se expresó Kunno de la EXPULSIÓN de La Coreañera de La Granja VIP

Tras una primera semana cargada de confrontaciones y alianzas al límite, la partida de La Coreañera modificó la atmósfera de La Granja VIP Segunda Temporada, desatando comentarios encontrados entre los participantes que permanecen y dejando una bomba de tiempo lista para explotar en el grupo.

Durante la transmisión en vivo, el conductor Adal Ramones se conectó con los habitantes para preguntarles acerca del sentir general tras la expulsión de la cantante. Al tomar la palabra, Kunno no dudó en externar el agrado que sentían por ella dentro de la granja, asegurando que la extrañaban profundamente porque se había convertido en una especie de "hadita" para todos en la convivencia diaria.

Sin embargo, el influencer también dejó en claro que la decisión del público trajo tranquilidad a la casa: "Estamos felices de que ella se haya ido", expresó con franqueza, explicando que la ahora ex concursante ya había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de abandonar el encierro para reencontrarse con sus seres queridos.

La Coreañera nomina a Manelyk luego de salir de La Granja VIP Segunda Temporada

La expulsión de La Coreañera de La Granja VIP Segunda Temporada no estuvo exenta de repercusiones estratégicas. En su último acto dentro del formato, La Coreañera ejerció su derecho a dejar un legado que sacudió la tranquilidad de Manelyk González, despojándola además de su oportunidad en el próximo Juego del Capataz (el cual parecía ya estar acariciando con sus manos).

Al momento de argumentar su voto directo contra Manelyk, la expulsada fue contundente: "Yo nominé a Mane a pesar de no tener problemas con nadie, porque he notado que con otros compañeros ha sido muy grosera. En el viernes de traición María se dirigió a ella desde la humildad y con madurez, pero siento que Manelyk le respondió muy grosera".

Añadió además su molestia por la actitud vista en la zona de eliminación: "El día que estábamos nominados los cuatro se rehusó a usar el collar. Siento que esa fue una falta de humildad".

Al ser cuestionada por Adal Ramones sobre si deseaba utilizar su derecho de réplica, Manelyk prefirió mantener la distancia y se limitó a responder de forma tajante: "Que te vaya bien allá afuera". De inmediato, el conductor le indicó que debía colocarse el medallón que la acredita como la primera nominada de la semana.

