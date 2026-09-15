“Le dio una CACHETADA a TODOS": Alfredo Adame asegura que Rafa se quedó en La Granja VIP más fuerte que nunca

La primera eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada ha reconfigurado por completo el mapa de fuerzas dentro del reality. Luego de que Rafa tuviera una semana marcada por la acumulación de votos en el podio y las severas críticas del grupo, Mercadante logró superar la prueba y asegurar su estancia en la competencia (al menos una semana más).

Alfredo Adame apoya a Rafa Mercadante en La Granja VIP

Por lo anterior, durante la gala de este lunes 14 de septiembre, las opiniones en el foro alcanzaron su punto más caliente al analizar la salvación del experimentado conductor. El siempre polémico Alfredo Adame no dudó en tomar la palabra para celebrar el apoyo masivo que la audiencia le otorgó a Rafa Mercadante frente a la salida de La Coreañera, calificando el hecho como un giro drástico e inesperado para los integrantes de La Granja VIP .

Con su estilo directo y sin rodeos, Adame analizó la hostil dinámica que enfrentó el presentador durante los primeros días de encierro. El crítico recordó que la semana pasada la gran mayoría de los habitantes intentó pisotear a Rafa y arrinconar mediante la ley del hielo, los bloqueos, la tierra y los señalamientos continuos en la asamblea; sin embargo, el veredicto del público terminó por revertir la jugada a su favor.

Para Alfredo Adame, la permanencia de Mercadante no solo representa una bocanada de aire fresco para el conductor, sino una lección para el resto de los participantes que lo daban por descartado. "Le dio una cachetada a todos pero de lado a lado", sentenció el polémico personaje durante la emisión en vivo, subrayando que la resistencia de Rafa terminó por empatizar con los espectadores.

Adame fue más allá al expresar: "Considero que afuera está mucho más fuerte que cuando entró". Esta lectura deja una clara advertencia para figuras como Kunno o Manelyk, quienes encabezaron las críticas en su contra y ahora deberán replantear su postura para no desgastar su propia imagen ante la audiencia.