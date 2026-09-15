Cómo reciclar las botellas de vidrio para decorar: 3 ideas sencillas para darle un toque único a tu sala de estar

Las botellas de vidrio son un gran elemento que podemos aprovechar, ya que podemos mejorar su aspecto, permitiendo que su uso sea mayor en el hogar, razón por la que se recomienda ya no tirarlos a la basura.

Para que los puedas usar al máximo, te explicaremos 3 ideas sencillas que puedes usar para decorar tu sala de estar, elementos que se encargarán de darle un mejor aspecto a tu hogar sin tener que gastar mucho dinero.

3 ideas sencillas para decorar tu sala de estar con botellas de vidrio

Lámparas para un ambiente cálido

Toma la botella que quieras usar, pinta por afuera con los detalles de tu preferencia, pueden ser flores, animales o plantas; para darle un aspecto traslucido, puedes usar pintura tipo vitral. Para finalmente mejorar su aspecto rellena con una tira LED en color cálido, puedes hacer varias para que tenga un aspecto más sofisticado.

Veladoras con un aspecto aesthetic

Si deseas algo más sencillo, sobre una charola plateada coloca dos botellas de vidrio, después rellena su interior con varias flores y plantas secas de tu preferencia, e inserta unas velas largas y delgadas. Una gran alternativa para una tarde romántica. Usa envases de diferente tamaño para jugar con las dimensiones en tu sala de estar.

Floreros en la pared

Si tienes muchos envases en casa y ya no sabes qué hacer con ella, esta es una de las ideas sencillas que debes aplicar. Con ellas podrás crear varias macetas y floreros que puedes colgar en tu pared. Para mayor ambición puedes convertir algunas en lámparas, será una pared que va a destacarse.

¿Cómo puedo quitar pegamento de una botella?

Para aplicar las ideas sencillas en las botellas de vidrio es importante retirar el pegamento de ciertas etiquetas para que obtengan un aspecto elegante al decorar tu sala de estar. Para ello puedes frotar un poco de aceite de cocina con ayuda de un algodón, es un tip funcional, ya que se encargará de disolver el adhesivo que haya en la superficie.

Otra gran alternativa que puedes usar es usar un poco de quitaesmalte o acetona en un poco de algodón, frota suavemente hasta que el pegamento se desprenda. Al final recuerda darle un lavado para eliminar el producto que sobre.

