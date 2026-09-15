¿Quién es Tanya Núñez? El nuevo refuerzo de Exatlón México, una atleta con trayectoria en el reality deportivo

Tanya Núñez es el nuevo refuerzo de Exatlón México Décima Temporada, una atleta de alto rendimiento que se une al Equipo Azul, quien ya había participado en la quinta temporada del reality deportivo, además de que su hermana igualmente había participado en otras de las temporadas.

Dentro de su historia, se sabe que tuvo una importante participación en las olimpiadas nacionales, además de contar con medallas de oro; mientras que en los Juegos Centroamericanos del 2007 obtuvo una medalla de plata, siendo una atleta con una importante carrera deportiva al competir en importantes competencias, representando a México.

¿Quién ganó la temporada 5 de Exatlón México?

Aunque la participación de Tanya Núñez en la quinta temporada fue reconocida por el público, no fue suficiente para obtener la victoria. El ganador varonil de esa temporada en Exatlón México fue Koke Guerrero en la rama varonil, mientras que en la rama femenil ganó Marysol Cortés al derrotar a Zudikey Rodríguez.

Por ahora Tanya llega al reality deportivo a ocupar el espacio de María del Equipo Azul, quien en el Duelo de Eliminación del 13 de septiembre, quien igualmente fue derrotada por Zudikey, logrando ganar su permanencia en el Equipo Rojo.

¿Quién es hermana de Tanya Núñez?

La hermana de Tanya Núñez es la atleta Karen Núñez, quien estuvo en el reality deportivo durante la novena temporada, lamentablemente no pudo ser ganadora durante su participación en Exatlón México, siendo eliminada a las semanas.

Ante la noticia de su regreso, su hermana subió una foto en la que felicita a su hermana por nuevamente portar el uniforme del Equipo Azul, detallando que es una gran inspiración para ella, en especial al ver que ha logrado hacer todo lo que se propone. Muchos esperan ver a la joven atleta cumplir sus metas, llegando a la final y logrando superar a las demás atletas que igualmente buscan obtener la victoria y el deseado trofeo. No te pierdas del programa para que veas su desarrollo.