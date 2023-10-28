¿Cuánto gana un mexicano en promedio y en qué gasta su dinero?

¿Te has preguntado cuánto gana un mexicano en promedio al mes? ¡Pues te tengo la respuesta! México es un país lleno de diversidad, tanto en su cultura como en sus salarios, ingresos y gastos. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) se encarga de "unificar" esta diversidad que existe entre la población mexicana. Según sus estadísticas, una familia mexicana tiene un ingreso trimestral de aproximadamente 63 mil 695 pesos, lo que se traduce en 21 mil 231 pesos al mes.

La encuesta también revela que aquellos que más aportan a la economía familiar son las personas de entre 40 y 59 años, seguidas por las de 60 años o más y las de 30 a 39 años.

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Por otra parte, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo evidente, ya que, según el INEGI, los hombres ganan alrededor de 29 mil 285 pesos trimestrales, mientras que las mujeres ganan solo 19 mil 018 pesos.

¿Cómo gastan los mexicanos su dinero?

En cuanto a los gastos, en promedio los mexicanos gastan 60 mil 263 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 39 mil 965 pesos en gastos corrientes monetarios, 10 mil 931 pesos en gastos no monetarios y 9 mil 367 pesos en erogaciones financieras y de capital.

Por otro lado, los gastos corrientes se dividen en: alimentos y bebidas (15 mil 059 pesos), transporte y comunicaciones (7 mil 714 pesos), educación y esparcimiento (3 mil 921 pesos), vivienda y servicios (3 mil 793 pesos), cuidados personales (3 mil 075 pesos), limpieza y casa (2 mil 432 pesos) y ropa (mil 523 pesos).

En pocas palabras, México es un país lleno de diversidad en todos los aspectos, incluyendo los salarios y los gastos que las personas realizan. Así mismo, aún queda mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha de género en términos de ingresos, pues aun en la actualidad la mayoría de los hombres ganan más dinero que la mujeres.