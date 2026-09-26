Cómo hacer manualidades de Paw Patrol con el cartón que no usas en casa
Los especialistas en técnica DIY recomendaron cómo puedes crear algunos adornos de esta temática.
Si hay algo que todos tenemos en casa son pedazos de cartón viejos que ya no utilizamos y que por alguna razón en especial que no sabemos, todavía los seguimos acumulando en algún rincón de nuestra casa, sumando suciedad a nuestro hogar. Por eso, es que está la técnica DIY que permitirá reciclar estos objetos para darle una nueva vida y hacer todo tipo de manualidades y si a tu hijo le gusta Paw Patrol, entonces no te puedes perder estas cinco manualidades que son muy fáciles.
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La técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, se ha popularizado en el último tiempo y consiste en poder darle vida a aquellos elementos que pensábamos que ya no servían para nada y que sólo acumulaban suciedad en nuestros hogares, como el tema de los cartones. Es que llega un punto en que no sabemos dónde más guardar este material y gracias a esta disciplina, vamos a poder darle una nueva vida.
Si tienes en casa a un niño pequeño, seguramente una de sus series o personajes favoritos sea Paw Patrol y es que se han convertido en uno de los más queridos por todos los niños gracias a sus personajes y por las aventuras que éstos realizan. Por otro lado, en el último tiempo han aparecido los dinosaurios, quienes se convirtieron en protagonistas y por eso, vas a poder crear huellas gigantes y organizar un recorrido prehistórico.
Qué necesitas para la decoración con Paw Patrol
Antes de hacer estas huellas de dinosaurios gigantes de Paw Patrol, es fundamental saber cuáles son los elementos que necesitamos, y es que en este caso, se requiere de cartón reciclado, tijeras, cuerdas, tijeras y pegamentos. Por eso, te compartiremos las cinco ideas para que hagas en casa.
@yadis.pinatas asi ise mis huellas de paw patrol!! #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #piñataspersonalizadas ♬ sonido original - Meli / content creator 🎀
Cómo reutilizar el cartón para manualidades de Paw Patrol
- T- Rex: debes hacer una huella grande con tres dedos largos
- Triceratops: tienes que crear una pata más ancha y redondeada
- Dinosaurio bebé: preparar una versión más pequeña
- Decoración: utilizar verdes, marrones, naranjas o cualquier combinación elegida por los chicos
- Recorrido: sumar carteles de Paw Patrol y varias zonas de rescate
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