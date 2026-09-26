Cuál es el ingrediente que debes poner en tus plantas para evitar que crezcan las malas hierbas

Para todos aquellos que tienen plantas en su hogar, deben saber que durante una cierta temporada, es probable que se produzca el crecimiento de los árboles y de las plantas; pero también de lo que se conoce como malas hierbas o maleza. Esto puede impedir el desarrollo del resto de las plantas con sus flores e incluso absorbiendo los nutrientes y vitaminas. Por eso, es que los jardineros compartieron cuál es el ingrediente que necesitas para evitar que crezca este tipo de hierbas.

Ivonne y Pablo Montero sorprenden con sesión de fotos juntos en La Granja VIP: ¿hay química?

En la transición entre el verano y el otoño, los jardines van mostrando una transformación y cambiando su apariencia de acuerdo a la temporada en la que se encuentre y es que luego de varios meses de precipitaciones y elevadas temperaturas, las plantas pueden experimentar algunos cambios. Pero, también, es probable que aparezca la maleza, algo que puede impedir el crecimiento del resto de las plantas y que es una complicación.

Por qué crece la maleza

Lo que debemos decir de la maleza es que crece en un lugar indeseado o donde interfiere con las actividades humanas, especialmente en el mundo de la agricultura y la jardinería y que entre sus principales causas debemos mencionar es que ocurre por desequilibrios ecológicos, por el uso repetitivo de herbicidas y falta de rotación de cultivos. Además, esto puede generar interferencia con el crecimiento de las otras plantas, tienen un crecimiento agresivo, entre otros. Por eso, hay un ingrediente que evitará este crecimiento.

Este es el ingrediente para quitar la maleza

El mejor ingrediente que podrás usar para evitar que aparezca la maleza en el jardín y afecte el resto de las plantas es el vinagre, considerado como uno de los grandes aliados de limpieza, pero que tiene otros usos, como en este caso en la jardinería y es que uno de los componentes, el ácido acético daña el tejido vegetal cuando se mezcla con las hojas, el efecto similar es quemarla, posibilitando la marchitez de la planta que adquieran un aspecto seco.

Por otro lado, uno de los mayores riesgos de aplicar este ingrediente como el vinagre es hacerlo donde no se requiere, ya que el ácido acético no diferencia una mala hierba de otra planta, por lo que tenemos que asegurarnos que sea sobre la mala hierba. Además, funciona como complemento, por lo que se aconseja retirarlas de manera manual.