Pastel imposible de calabaza: esta es la receta para que te salga perfecto

Ha llegado oficialmente el otoño por lo que con el vuelven los ingredientes y aromas característicos. Uno de ellos es la calabaza que es ideal para utilizar en postres tradicionales y darles un sabor tradicional a la época.

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Uno de los postres más famosos es el pastel imposible de calabaza que es una variante del tradicional donde se combina en un mismo molde una capa de pastel y otra de flan. A ello le tienes que sumar canela, jengibre, nuez moscada y clavo.

¿Cómo hacer el pastel imposible de calabaza?

Los ingredientes necesarios son:

Para el caramelo:



3/4 de taza de azúcar refinada.

Para el pastel:



1 lata de leche evaporada.

2 huevos.

3/4 de taza de aceite vegetal.

3 cucharadas de canela molida.

2 cucharaditas de nuez moscada.

2 cucharaditas de jengibre molido.

1 1/2 cucharaditas de clavo molido.

1 caja de 432 gramos de harina preparada para pastel de vainilla.

Para el flan de calabaza:



1 lata de leche evaporada.

1 lata de leche condensada.

1 lata de aproximadamente 425 gramos de puré de calabaza.

6 huevos.

Crema batida para decorar (opcional).

Procedimiento del pastel imposible de calabaza

Lo que debes hacer es precalentar el horno a 180°C. Mientras va a colocar el azúcar en una olla o sartén a fuego moderado, déjalo hasta que obtengas un caramelo. Luego colócalo en el molde y distribúyelo por el fondo y paredes. Tiene que reposar 10 minutos.

Así se verá tu pastel.|IA Chat GPT

Vamos a la parte del pastel, donde tienes que mezclar la leche evaporada con los dos huevos el aceite, la canela, la nuez moscada, el jengibre y el clavo. Luego agrega la harina preparada para pastel y mezcla para dar con una preparación homogénea. Colócalo sobre el caramelo.

Sigue con el flan de calabaza, para el cual tienes que licuar leche evaporada con la leche condensada, el puré de calabaza y los seis huevos. Esta mezcla debe ir sobre la mezcla anterior.

El molde debe ser cubierto perfectamente con papel aluminio y colócalo dentro de un recipiente más grande con agua caliente para cocinarlo a baño maría. Hornea aproximadamente durante una hora y media a 180 °C.

Una vez que esté listo debes dejar que se enfríe antes de desmoldarlo. Refrigera por una hora. Si quieres agrega crema batida, canela o semillas de calabaza.