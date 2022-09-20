Survivor México: Cuchao le advierte a Cyntia de la traición a Nahomi.
Luego de mantener una alianza por más de 100 días, Cuchao ha revelado que va a traicionar a Nahomi para llegar a la final de Survivor México.
Durante la tercera temporada de Survivor México, hemos visto la formación de grandes alianzas, pero el momento de las traiciones más dolorosas ha llegado, pues todos quieren un lugar en la gran final del reality.
Te puede interesar: Survivor México: Nahomi se siente segura de poder ganar la final.
Pero, también se ha formado una nueva alianza entre Cyntia y Cuchao, quienes han comenzado a planear los siguientes días.
Yo no sé cómo será ahora, pero David me dijo que le fuiste a decir como que los cuatro, Julián, tú, David y yo. La verdad me hubiera gustado que nos uniéramos antes, justo ayer decíamos sino nos hubiésemos unido antes hubiésemos ido por alguien más
Cuchao reveló que va a traicionar a Nahomi en Survivor México.
Cuchao, quien ha sido uno de los participantes más polémicos, ha adelantado que va a traicionar a Nahomi para poder llegar a la final de Survivor México.
Siempre estar unidos y como yo te dije nunca te voy a traicionar, jurar lealtad, si voy a traicionar a la china, porque les dijo a ustedes que votaran por mí, si voy a traicionar porque dudó de mí y porque siempre anda diciendo que ‘Si voy al Juego de Extinción’
La gente ya sabe cómo hizo su camino para llegar a ese fin llamado final, creo que estoy decepcionado, me sentí usado, pero al final me siento intocable porque mis acciones de haber ganado ese símbolo me hacen ser temido por ella, yo no le debo nada a nadie, las estrategias que he hecho son para mí, son para salvar a mucha gente, sí
También te puede interesar: Survivor México: Cathe habló sobre su romance con Yusef.
Pero, la finalidad principal soy yo, yo vengo solo. Si nos ponemos inteligentes en las votaciones, purgamos un poquito la situación y creamos un ambiente de verdadera amistad, y si queremos que nos preocupe lo que diga la gente, somos amigos de verdad