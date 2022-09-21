Survivor México: Cuchao prepara venganza contra Julián, está dolido con él.

A lo largo de los cien días que ha durado la aventura de Survivor México, se han formado varias rivalidades, pues nadie se quiere quedar fuera de la gran final de la tercera temporada.

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Sin embargo, una de las amistades y alianzas más fuertes que se formó en Survivor México, fue la que lograron construir Julián y Cuchao, pero todo parece indicar que eso es cosa del pasado, ya que ambos quieren dejar fuera al otro.

Todo esto ha comenzado, porque Cuchao tenía la idea de que su amigo lo iba a invitar a comer, pero al final no fue así, por lo que ahora quiere venganza.

Cuchao quiere vengarse de Julián por este motivo.

Las últimas actitudes que ha tomado Julián no han sido del agrado de Cuchao, por lo que parece ser que se ha olvidado de su amistad y quiere venganza en su contra.

En Survivor todo se vale y creo que cada quien está jugando su juego y, hoy lo qué pasó con Julián, sí estoy ofendido. Creo que a estas instancias de Survivor, hubiera estado más rico una plática entre amigos; Kenta, Julián y Cuchao, que ir a buscar una estrategia en una cena con los Davids

Por su parte, Kenta, aseguró que, en lugar de Julián, hubiera compartido la comida con sus dos aliados más importantes dentro de Survivor México, pero que todo puede cambiar en la competencia.

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