Curiosidades y pecados de los signos del zodiaco.

Signos de fuego



Aries: Le encanta ser el alma de la fiesta. Es buen padre o madre, piensa más en los demás que en él mismo. Come mucho y su pecado es la gula.

Leo: Suelen cuidar bastante su melena, procuran mucho su imagen física y adoran tener el control de absolutamente todo. Suelen ser algo dispersos en cuanto a la maternidad o paternidad. Su pecado es obviamente la lujuria.

Sagitario: Es tierno y comprensivo, si buscas una amistad de calidad, debes saber que Sagitario es de los mejores en esto. Le gusta mucho salir de viaje e intenta capturar en recuerdos todo lo que está cerca de él. Será un buen padre o madre. Intenta salir de fiesta cada que puede y su pecado es la lujuria.

Signos de tierra

Tauro: Los Tauro son personas muy responsables, trabajadoras, le echan ganas y ponen empeño en todo lo que hacen, están destinados al éxito laboral. Como en todo, son excelentes padres y madres, ya que procuran y dan todo a sus hijos. Su pecado es la soberbia.

Virgo: A los virgo les encantan los lugares cálidos. Adoran todo lo extraño en cuestiones místicas, como las adas, los duendes, la magia. Son muy disciplinados y silenciosos, a veces suelen ser frios en el amor, pero son excelentes amantes. En cuestiones de la maternidad, suele ser dulce, tierno y compasivo, y en el caso de la paternidad, es frio y celoso. Su pecado es la avaricia.

Capricornio: A Capricornio le encanta trabajar, es muy lógico y si tiene una tarea, no descansa hasta terminarla. Suele ser muy seguro de sí mismo y atractivo para los demás. Le gustan las flores y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Excelentes con los hijos en todos los sentidos. Su pecado es la soberbia.

Signos de Aire

Géminis: Ama trabajar en equipo y es un gran líder. A veces le cuesta trabajo realizar las diferentes tareas del hogar, prefiere salir y dejar los deberes. En la paternidad, suelen ser algo descuidados, siempre necesitan de alguien que los ayude. Su pecado es la pereza.

Libra: Los libra son muy románticos y a veces intensos. Llaman mucho la atención porque suelen vestirse llamativos y tienen una mirada penetrante. Para los estudios, necesitan estar en un lugar muy tranquilo. Los de este signo son buenos padres, y en el caso de la maternidad, siempre acuden a la ayuda y son emocionales. Sus pecados son la avaricia y envidia.

Acuario: Ama estar con sus amigos, suele preocuparse por c´ómo se ve físicamente. Le duelen las críticas por muy pequeñas e irrelevantes que sean, son muy sensibles. Su pecado es la lujuria.

Signos de Agua

Cáncer: Son muy misteriosos e introvertidos, les encanta la playa y caminar largos tramos de espacio. Cambia de ánimo en un segundo y es eufórico. Sabe guardar los secretos. Suele ser un padre entrometido o una madre descuidada. Su pecado es la ira.

Escorpio: Se enojan fácilmente y son muy celososo. No les gusta mucho compartir, pero adoran recibir regalos. Sabe cómo lidiar con problemas de cualquier tipo y es excelente en la escuela. Las madres escorpio son protectoras. Su pecado es la envidia.

Piscis: Es el mejor como pareja, nadie es más fiel y tierno que piscis. A veces le cuesta expresar sus sentimientos, pero intenta reflejarlos con acciones lindas o raras. Adora los lugares fríos y no soporta los calores. Es un excelente padre y como madre, es sin duda la más tierna. Su pecado es la lujuria.