Increíble transformación de Lele Pons y Guaynaa. ¡Te mostramos las fotos!

Hace unos meses, los influencers comenzaron un reto fitness, ¡y vaya cambio el que han tenido! Mostraron sus increíbles fotos del antes y el después, demostrando a todos que no hay imposibles. Sigue leyendo y checa todas las fotos.

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Increíble transformación de Lele Pons y Guaynaa.

Hace ya unos meses que Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en novios, ¡y se ve que hacen un gran equipo y que están muy enamorados! Comparten canciones, amigos, fiestas, casa, ¡y ahora también hábitos saludables! Y es que cuando empezaron su relación, ninguno de los dos estaba en su mejor momento físico, pues después de la pandemia, como muchos de nosotros, se relajaron, comieron cosas no saludables y estuvieron con muy poca actividad; ¡pero decidieron poner un alto y comenzar una vida nueva! Hábitos benéficos para la salud, comer saludable y hacer ejercicio, ¡y juntos, motivándose, es mucho más fácil!

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Conforme pasaban los días, ambos mostraban a través de sus redes sociales, una probadita de todo lo que estaban haciendo, de ellos en el gimnasio, de ellos comiendo saludable, del cansancio que tenían, ¡pero que nunca se rindieron y siguieron adelante!

Hace un par de días, Lele mostró a sus seguidores de Instagram, fotos del antes y después de ella y de su novio Guaynaa. ¡El resultado impresionó a todos! No solo bajaron unos kilitos, ¡sino que se les ve cuerpower a ambos! Con six pack marcado, piernas y brazos tonificados, ¡completamente otras personas!

La influencer agradeció los resultados a su entrenadora y amiga, Diana Maux, pues la ayudó a cumplir su meta del año 2021, tener una vida más saludable y tonificar su figura.

Con esto, ambos nos demuestran que no hay nada imposible, es cuestion de fuerza de voluntad y decisión de hacer las cosas. ¡Checa las fotos!

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