Con nuevo abogado, Britney Spears quiere presentar cargos contra su padre.

En las últimas semanas, Britney Spears ha logrado mucho en cuanto a su caso de libertad, pues por fin pudo obtener a su propio abogado, ¡y la cantante quiere presentar cargos contra su padre que la tenia presa en jaula de oro!

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Britney Spears quiere presentar cargos contra su padre.

Recordemos que los últimos años, Britney ha estado en la búsqueda de ser una mujer libre, de tomar sus propias decisiones y quitarse la tutela que su padre ha tenido sobre ella desde hace 13 años. ¡Ya no soporta más! Pues piensa que solo le ha hecho daño y la ha utilizado.

Nada había funcionado, parecía que no había luz al final del túnel, ¡pero al parecer, por fin la encontró! Pues hace un par de días, Britney Spears consiguió que la Corte Superior de Los Ángeles le permitiera elegir a su propio abogado para su proceso, luego de que la jueza Brenda Penny aceptó la renuncia de Samuel Ingham III y Loeb & Loeb, el bufete de abogados que “la defendía”.

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“Quiero una investigación sobre mi papá”, dijo Spears. Además, dijo que su tutela es abusiva y que quería elegir a su propio abogado. ¡Y lo logró! “Progresando, amigos, progresando! Ahora con una representación legal real. Me siento AGRADECIDA y BENDECIDA. Gracias a todos mis seguidores que han estado apoyándome. No tienen idea lo que significa para mi estar respaldada por tan maravillosos seguidores. Dios los bendiga a todos ustedes. Posdata, esta soy yo celebrando hoy montando a caballo y haciendo volteretas #FreeBritney”, dijo la cantante a través de su cuenta de Instagram en donde se le ve feliz montando a caballo.

Según la agencia de noticias EFE, Britney estará representada por Mathew Rosengart, un ex-fiscal que ha llevado casos de celebridades como Sean Penn y Steven Spielberg.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy... Están permitiendo que mi papá arruine mi vida... No soy una persona perfecta, pero su objetivo (de la tutela) es hacerme sentir como si estuviera loca”, dijo la cantante.

Entre lágrimas, Britney suplicó ante la corte poner fin inmediatamente al rol de su padre como controlador de sus asuntos comerciales, y dejó claro que no solo quiere ponerle fin a la tutela, sino que quiere demandar a su padre por abuso.

¿En qué terminará todo esto? Seguimos al pendiente.

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