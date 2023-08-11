Jaime Camil recordó el día que murió Vicente Fernández en pleno rodaje

Jaime Camil habló de los complicados momentos que se vivieron durante la grabación de la serie de Vicente Fernández, aunque reveló el verdadero objetivo de la producción, todo en exclusiva para Ventaneando.

Durísimo, durante la grabación, estábamos grabando en el Ajusco, ahí hicimos varias escenas y de repente muere Vicente, ese día el productor, Harold Sánchez y la representante de Caracol, Catarina Porto, que está ahí, nos juntan a todo el elenco y decimos bueno, lo que podemos hacer es seguir honrando la vida y honrar este proyecto que estamos haciendo para enaltecer. Este proyecto es para enaltecer la carrera del máximo exponente de nuestra música mexicana en el mundo

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Y lo que teníamos que hacer era seguir adelante con el camino, con más ganas todavía, con más esfuerzo de seguir enalteciendo la figura de un hombre que claro, es un hombre a fin de cuentas, un ser humano con virtudes, con fallas, pero no es el perfil del proyecto

Jaime Camil recordó algunos pasajes de la serie.

El actor recordó que Vicente Fernández llegó a tomar varias decisiones sin pensarlo, pues no tenía nada que perder.

El proyecto está diseñado para enseñar las dificultades que tuvo para llegar a donde está y para enaltecer la carrera del máximo exponente de nuestra música en el mundo. Sí, es muy interesante, viene de nada, de un rancho de Jalisco, por eso tomaba decisiones, no tiene nada que perder, por eso se metía en problemas con managers que les hacía firmar documentos para toda la vida, no sabe nada, no sabe ni leer

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