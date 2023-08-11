Larry Hernández defiende a su esposa de todos los que la atacaron

Larry Hernández, saca las garras y en exclusiva para Ventaneando, defiende a su esposa Kenia Ontiveros, quien fue atacada durante una transmisión en vivo por justificar a Yahritza y su Esencia, tras haberse expresado mal de la comida mexicana y de la Ciudad de México.

Pues sí, se acabaron a mi vieja, al final del día decían ‘Kenia Ontiveros, cancelada en México’, pérense déjense de… pin… página amarillista’ hoy en día cualquier pen… es tiktoker, cualquier pen… es YouTuber, cualquier pen… es influencer, por qué Pero, pérate, una cosa es opinar y dar tu versión y otra cosa es crear contenido, ser realmente creador de contenido, porque es un trabajo

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¿Qué operación se hizo su esposa?

Fiel a su estilo desenfadado, Larry reveló estar feliz, porque se convertirá en padre por sexta ocasión, a pesar de que su esposa se había sometido a una operación conocida como ‘Mommy makeover’.

Donde te acomodan todo, después de haber tenido varios bebés, te acomodan tus pechos, a lo mejor, ya si tienes una rutina de ejercicio, te queda el cuerpo marcado. De hecho estaba con el doctor y me decía el doctor ‘la quieres ahí’ y agarraba a vieja y la acomodaba ‘Pérate, súbelo más’ y ya lo subía. La hice a mi modo, te lo juro, fíjate, ninguno de mis hijos ha sido planeado, y bueno, hay viene otra niña

¿Cuál es el negocio de Larry Hernández?

Nos presumió, su nuevo negocio de venta de marihuana en Estados Unidos.

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