Cynthia Rodríguez subió una nueva FOTO de su hijo León

Nuestra querida Cynthia Rodríguez ha vuelto a enternecer las redes sociales, pues recientemente compartió una nueva fotografía con su pequeño León, hijo que procreó con su esposo Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez está totalmente enfocada en su vida familiar, pues meses antes de que naciera el pequeño León decidió retirarse del apartado público para dedicarse por completo a su familia. No obstante, siempre ha estado muy activa en redes sociales.

Programa 04 agosto 2023 Parte 1 | Cynthia y Carlos Rivera ya son papás [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos y risas.

¿Cynthia Rodríguez disfruta al máximo su etapa como mamá? En diversas ocasiones, Cynthia Rodríguez ha dejado en claro que desea disfrutar al máximo de su familia.

“Ustedes saben cómo deseaba a mi bebé, cómo lo pedí tanto, que estoy gozando cada momento, cada día, cada etapa. Ahorita está en una etapa increíble, de los seis meses, con la sonrisa, el balbuceo. Me encantan las mañanas, porque aunque se duerme, porque ustedes saben que dormimos muy poco mamás, no sé cómo le hacemos, en cuanto despierta, despierta con una sonrisa, bueno, ya con eso, vale la pena todo”, publicó hace poco en redes sociales.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá, y no lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí, en general… Siento que lo último que debemos hacer es compararnos, de entrada, porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto, es totalmente diferente, por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento, por todo”, agregó.

¿Cuánto ha crecido León?

Cynthia Rodríguez presumió en Instagram lo grande que está su hijo León, lo que tomó por sorpresa a todos sus seguidores. Llamó la atención que Cynthia Rodríguez no mostró el rostro de su bebé, el cual ya come solito a sus nueve meses de edad. En la imagen aparece la manita del pequeño “Rey de la Selva” comiendo fruta de su platito.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación de Cynthia Rodríguez generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos declararon que ya se ve más grande. Algunos le pidieron que ya muestre el rostro de León, pero es probable que esto no suceda a corto plazo.

