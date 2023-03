¿Dedicada a Daisy Anahy? Grupo Firme lanza canción de desamor. (VIDEO)

La polémica en torno a Eduin Caz no ha terminado, después de que hace unos días anunciara que estaba separado de su esposa Daisy Anahy, quien es influencer y empresaria.

Ahora, con el lanzamiento de su canción en colaboración con Luis R. Conriquez, “Un amor como este”, ha surgido la especulación de que la canción podría estar dedicada a su aún esposa.

¿Qué dice la canción de “Un amor como este”?

La canción junto al video oficial acaba de salir y la letra parece estar inspirada en la esposa aún de Eduin Caz. ¡No te lo puedes perder! Aquí te contamos lo que dice la letra para que puedas sacar tus propias conclusiones.

El cantante Eduin Caz generó una gran controversia al referirse a Daisy Anahy como su ex esposa, lo que provocó que compartiera un video en sus redes sociales para aclarar que en realidad sigue siendo su esposa y no su ex, como él mismo había dicho previamente.

A pesar de esto, Eduin admitió que sí tiene problemas con Daisy Anahy, quien lo habría abandonado.

Ante esta situación, el cantante aseguró que está haciendo todo lo posible para luchar por su esposa, quien actualmente está embarazada de su tercer hijo.

Por lo anterior, la letra completa de la nueva canción de Luis R. Conriquez y Grupo Firme, ‘Un Amor como este’, ha despertado sospechas de que podría estar dedicada a la esposa de Eduin Caz, luego de la controversia surgida por su separación.

Los versos de la canción parecen reflejar la situación que está atravesando el cantante y su esposa, por lo que muchos fans han especulado al respecto.

A continuación, te compartimos la letra completa:

Ahí te va, chiquita batallosa Me vas a extrañar Olvidarme no está tan pelada No son enchiladas dejar de pensar en mí Me vas a extrañar Te aseguro que vas a buscarme Yo aquí voy a esperarte ¿Quién soy yo pa decir que no? Y es que los besos en tu boca saben mejor Sabes que eres mía y yo tuyo Solo que estás enojada Ven yo te contento y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Te doy chanza que te vayas y lo pienses Y verás que no hay un amor como este Porque solo yo, porque solo yo sé como quererte Sabes que eres mía y yo tuyo Solo que estás enojada Ven yo te contento y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Te doy chanza que te vayas y lo pienses Y verás que no hay un amor como este Porque solo yo, porque solo yo sé cómo quererte.

