“Don Américo” de joven: así se veía Roberto Sosa, actor de “Rosario Tijeras 4”, en los inicios de su carrera

En una gran historia debe haber un villano que, en partes iguales, atemorice y cautive a la audiencia. En “Rosario Tijeras”, sin duda, ese rol está cubierto por el despiadado “Don Américo”, interpretado por Roberto Sosa.

Antes de ver qué pasa con “Don Américo” en la temporada 4 de “Rosario Tijeras”, que llega este 18 de agosto a la señal de Azteca UNO, te mostramos algunas fotos de Roberto Sosa de joven y te contamos un poco sobre su reconocida trayectoria.

Roberto Sosa de joven: así se veía el actor de “Rosario Tijeras 4”

El intérprete tiene una carrera muy amplia en cine, televisión y teatro, la cual se extiende por casi 4 décadas; tan solo en el séptimo arte, tiene 115 trabajos en largometrajes. Nació en 1970 y es originario de la Ciudad de México.

Desde muy joven trabajó con íconos del cine, como el legendario fotógrafo Gabriel Figueroa y actores como Emilio “El Indio” Fernández, Jane Fonda y Gregory Peck. A lo largo de su carrera ha sido dirigido por figuras como John Houston, Arturo Ripstein, Oliver Stone y Tony Scott.

Su éxito no es ninguna casualidad, pues en su juventud estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en París. También cursó un año de estudios en cine documental e historia de la arquitectura en la Universidad de Stanford.

Entre los reconocimientos por actuación que ha ganado Roberto Sosa hay 2 estatuillas del Ariel (de 5 nominaciones), así como la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián y el Hugo de Plata del Festival de Cine de Chicago.

No te pierdas la actuación de Roberto Sosa en “Rosario Tijeras 4", que comenzará a transmitirse este 18 de agosto en Azteca UNO, a las 9:30 pm.