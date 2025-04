Dalilah Polanco está harta; ya no quiere que le pregunten sobre Eugenio Derbez

Hablar de Eugenio Derbez es hablar de uno de los actores más importantes que México tiene en la actualidad, pues prueba de ello fue la conquista que tuvo en Hollywood no solo como actor, sino también como productor. De igual forma, se trata de un elemento sumamente polémico por la cantidad de relaciones que ha tenido en su vida, y una de las más llamativas es aquella que lo relaciona con Dalilah Polanco.

Se dice que Eugenio Derbez y Dalilah Polanco comenzaron una relación durante la década de los 2000’s, misma que dio mucho de qué hablar cuando ambos coincidieron en un programa de comedia. No obstante, ahora la actriz no solo busca no hablar del tema, sino que recientemente mostró su inconformidad porque le sigan preguntando sobre el comediante mexicano.

¿Qué piensa Dalilah Polanco sobre Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco fue entrevistada por Mich Ruvalcaba, un consagrado reportero. Si bien la charla incluyó varias facetas de su etapa como actriz y de su vida personal, durante un momento la misma trajo consigo cuestionamientos directamente relacionados con Eugenio Derbez, hecho que molestó a Polanco asegurando que, en estos momentos, dicho nombre ya no le significa nada en su vida.

“Esto lo quiero decir desde el respeto. La cosa es que no me puedo involucrar más porque Eugenio fue parte de mi historia, pero no es una persona que tenga sonido en mi vida al día de hoy. De pronto me preguntan de Eugenio, de verdad la gente y los reporteros se quedan clavados en una relación y no la sueltan. Yo, de mis ex parejas, hay varios con los que me sigo viendo de vamos a echar un café. Nada de pasión, eso sí que no. Ya no sé nada de él”, sentenció.

¿Cuál es el próximo proyecto de Eugenio Derbez?

Después de conquistar Hollywood con una serie de llamativas películas, parece ser que el siguiente gran proyecto de Eugenio Derbez es volver a prestarle su voz a Burro en Shrek 5, misma que se estrenará el próximo año y que, después de una serie de complicaciones en cuanto al doblaje, todo haría indicar, hasta ahora, que las voces originales podrían regresar.