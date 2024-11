Dan 2,000,000 por moneda conmemorativa de la Revolución

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y a pesar de que se recorrió el día de descanso este miércoles se conmemora una de las fechas más trascendentales en la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana. Por, eso hablaremos de esta moneda que conmemora dicho hecho histórico y que se vende en internet en 2,000,000.

Esta moneda ha llamado la atención de los coleccionistas y amantes de la numismática, quienes anhelan tenerla en sus vitrinas a como dé lugar, sobre todo porque conmemora la Revolución Mexicana.

La moneda en cuestión es de 5 pesos y destaca no solo por su diseño histórico, sino también por sus personajes representados como Francisco Villa y Filomeno Mata Rodríguez. A continuación, te decimos cuáles son sus características que la hacen tan valiosa.

¿Cómo es la moneda de 5 pesos?

La moneda de 5 pesos, que se vende en más de 2 millones en Mercado Libre, fue emitida en el año 2010 por el Banco de México para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana. Esta pieza es conocida como “La Caballada” o “La División del Norte”.

Entre sus características, destaca que, en su reverso, esta moneda cuenta con la efigie de Francisco Villa a bordo de su caballo, además de los textos “2010” (año de su acuñación) y “Centenario de la Revolución”.

Al estallar la revolución maderista, Francisco Villa se incorporó al contingente revolucionario gracias a la intervención de Abraham González. En poco tiempo, destacó por sus dotes militares y por su conocimiento del terreno.

Levantó la fuerza militar más importante de la Revolución: la División del Norte que, entre otras hazañas, logró la toma de Zacatecas, punto neurálgico para el Ejército Federal, y con ello, la derrota del ejército huertista. El sentido justiciero y social de su lucha quedó de manifiesto durante su gobierno en Chihuahua.

Mientras que, en el anverso, se observa el Escudo Nacional en relieve escultórico, así como la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en semicírculo en la parte superior. Cuenta con un peso de 7.07 gramos, además de un diámetro de 25.5 milímetros. La moneda de 5 pesos es bimetálica; es decir, su centro está hecho de bronce-aluminio, mientras que el anillo perimétrico está fabricado de acero inoxidable.

¿Por qué vale tanto? De acuerdo con su vendedor, la moneda de 5 pesos se vende en 2 millones de pesos debido a su escasez, pues únicamente se produjo en cantidades limitadas.

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.