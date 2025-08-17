Estas 7 brillantes monedas se venden en millones de pesos: si las tienes, ya la hiciste

En el mundo de la colección de numismática, existe cierta preferencia por las monedas brillantes que tienen una historia detrás. Esto ya que aunque se trate de algo intangible, aumentan su valor por todo lo que representan, justo como ocurre con las ediciones especiales, que desde el momento de ser diseñados, ya pensaban representar un momento o personaje clave.

Por esta razón, hay piezas que se venden en cifras exorbitantes, tanto de manera individual como en pequeños grupos. Prueba de ello es el mini acervo con modelos conmemorativos al Bicentenario de la Independencia de México, que actualmente se oferta por hasta 4 millones de pesos mexicanos, un estimado de 214 802 dólares, según el tipo de cambio vigente.

De acuerdo con los detalles de Mercado Libre, proporcionados directamente por el vendedor, se trata de una pequeña colección de 7 monedas brillantes con denominación de 20 pesos. Cada pieza sería parte de las corridas que el Banco de México ha lanzado para conmemorar sucesos clave en la historia del país, aspecto en donde radicaría parte del prestigio que estos numismas tienen ante los expertos.

Mercado Libre Las monedas del Bicentenario siguen causando furor entre los coleccionistas

Incluye hechos como los 500 años de Memoria Histórica de México-Tenochtitlán y el Centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Además de que conservarían una apariencia radiante, haciéndolas mucho más atractivas.

¿Cómo son las monedas brillantes del Bicentenario de la Independencia que los coleccionistas anhelan?

En 2021, Banxico puso en circulación la moneda de 20 pesos conmemorativa de la Independencia Mexicana, diseño que celebró la culminación de este hecho histórico. El relieve de este modelo contó con las efigies de Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y José María Morelos, considerados como héroes nacionales.

Esta corrida no fue la primera inspirada en este capítulo, pues una década atrás ya se habían lanzado una serie de impresiones de 5 pesos, que conmemoraron el inicio de la lucha. Los diseños de dichos numismas igualmente se inspiraron en personajes importantes y entre 2008 y 2011, se acuñaron un total de 21 modelos fabricados con técnica bimetálica.

Banco de México El Banco de México lanzó monedas del Bicentenario de la Independencia de 5 y 20 pesos

En la actualidad, ninguno de estos proyectos sigue en proceso de circulación, pues se hicieron pocas piezas en periodos breves. Sin embargo, conservan su valor original y, en algunos casos, ya forman parte de exclusivas colecciones de dinero en efectivo que resguardan monedas brillantes y billetes únicos, por los que los expertos están dispuestos a pagar una fortuna.