Dani Alves podría ser detenido por presunta agresión sexual.

Dani Alves, jugador de Pumas, enfrenta una demanda por agresión sexual, por lo que tendrá que presentarse ante las autoridades españolas en calidad de detenido para declarar la situación; sin embargo, desde que se hizo pública la denuncia, el brasileño ha manifestado no conocer a la mujer que lo acusa; incluso, la esposa del futbolista sale en su defensa. Entérate de los detalles.

El equipo de Talla Baja de México representará a nuestro país en la Copa América Talla Baja.

¿Cuándo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la información difundida el 30 de diciembre, Dani Alves asistió al antro ‘Sutton’ después del Mundial, en sus vacaciones de diciembre de 2022. En ese lugar fue donde presuntamente el futbolista habría agredido sexualmente a una mujer, la cual levantó la denuncia en su contra, pero inició su curso el 1 de enero de 2023.

Según lo denunciado por la mujer, este sufrió tocamientos por parte Dani, pues metió su mano en su ropa interior, afortunadamente, la mujer pudo salir de esta situación incómoda con la ayuda de sus amigas y del guardia de seguridad del lugar, no obstante, cuando se activó el protocolo y llegaron las autoridades correspondientes, Dani ya no se encontraba en el antro.

Tiempo después, el jugador volvió a México para entrenar con su club y jugar su último partido el 8 de enero, ya que unos días después, tuvo que viajar a Barcelona por la muerte de su suegra donde tuvo que permanecer para darle el apoyo necesario a su esposa.

Finalmente, en el programa Sonsoles de Antena 3 se dieron a conocer los detalles por los que el jugador no podría salir de España, ya que según la información fue requerido por las autoridades de Cataluña en calidad de detenido este viernes 20 de enero para determinar su situación jurídica.

¿Qué sucederá con Dani Alves en la audiencia del 20 de enero?

De acuerdo con el mismo programa durante esta audiencia: “a Alves se le tomará la declaración, le tomarán fotografías y le abrirán archivo para seguir las investigaciones con un curso definitivo”.





De esto dependerá la fecha de regreso del jugador a México o bien si tiene que permanecer en España bajo medidas cautelares.

¿Qué dijo Dani Alves respecto a la acusación que pesa en su contra?

Desde el 5 de enero, el jugador brasileño que está en los Pumas envió un mensaje para aclarar la situación que enfrenta en Europa.

“Me gustaría desmentir todo, primero, yo estuve ahí en ese sitio con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño, no preguntas quién está ahí", expresó Alves.

Al llegar al baño se encontró con varias personas, sin embargo, afirma que ahí no se encontraba la mujer que lo acusa, “lo siento mucho pero no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, ¿cómo lo voy a hacer con una mujer? por Dios, no. Ya basta, ¿por qué hacen daño? sobre todo a mi gente, a los míos, lo hacen porque saben quién soy”, enfatizó.

¿Qué dijo la esposa de Dani Alves sobre este asunto?

Joana Sanz, la esposa del futbolista, defendió en redes sociales a Dani Alves al momento que se dio a conocer la acusación que éste enfrenta en Barcelona.