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FOTOS | Dan Noyola anunció su divorcio luego de meses de haberse casado.

Hace casi un año, Dan Noyola anunció que se casaba con otra atleta de Exatlón, ¡y ya anunció su divorcio! Esta fue su historia y de amor y desamor.

Por: Tv Azteca

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