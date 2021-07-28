Daniela Berriel denunciará a funcionarios públicos ante la CNDH.

Daniela Berriel afirma temer por su seguridad y la de su familia.

Daniela Berriel denunciará a funcionarios públicos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La actriz asegura que hubo muchas irregularidades en su caso y recurrirá a su última instancia.

El fin de semana, la actriz renunció a continuar el proceso legal por violación en contra de Eduardo Ojeda porque el bufete de abogados Olea ya no pudo trabajar su caso de manera pro bono.

Fue una renuncia porque nosotros habíamos acordado que iba a ser pro bono, pero ellos ya no pudieron seguir el caso y la verdad es que no tengo los recursos para pagar esos honorarios

Yo sigo siendo victima de violación, eso lo dice la fiscalía porque desde un principio se dijo, siguen violando mis derechos, no se me permiten presentar las demás pruebas, no se me permitió presentar la declaración de Gonzalo, no se me permitió que ellos me dieran mis muestras de genética

Ante la situación, Daniela Berriel presentará una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ministerio Público, la Fiscalía de Guerrero, el juez y el magistrado que se hicieron cargo de su caso.

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Gonzalo Peña tiene orden de aprehensión

Pese a que Daniela Berriel ya le otorgó el perdón, Gonzalo Peña tiene orden de aprehensión en su contra que se quedó "en el aire" en su caso.

A pesar de que yo ya le otorgué el perdón, la Fiscalía ya no le quiere quitar orden de aprehensión, él vio cómo Eduardo me violó, esa es la declaración contundente, él cuenta todos los hechos paso a paso... mis abogados me dijeron que convenía tener esa declaración como testigo, ya no como cómplice porque así ya podía Gonzalo venir a México y ratificar esa declaración

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