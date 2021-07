Daniela Berriel se encontró con Eduardo Ojeda en reciente audiencia virtual.

El pasado viernes 2 de julio, Daniela Berriel y Eduardo Ojeda se vieron cara a cara de manera virtual durante una audiencia de alegatos aclaratorios.

Daniela Berriel ha denunciado anomalías en su caso con Eduardo Ojeda

Alejandro Olea, defensa de la actriz mexicana, platicó qué sucedió en la mencionada audiencia.

“Esta audiencia fue de alegatos aclaratorios en el recurso de apelación. También en esta audiencia, nosotros solicitamos que se admitieran una serie de pruebas, entre ellas, la declaración de Gonzalo Peña”, confesó el experto en leyes.

El miércoles 7 de junio a las 2:00 pm se tendrán más noticias del recurso de apelación por parte de Daniela Berriel y su equipo de abogados.

Por lo pronto, la actriz mexicana y su defensa encontraron nuevas anomalías por parte del magistrado.

“El magistrado desechó estas pruebas, argumentando que el seguimiento de Eduardo en libertad, se encontraba firme. A pregunta expresa de Daniela, le preguntó al magistrado si estaba firme sobre el seguimiento, y después de un balbuceo, señaló que no estaba firme”, confesó Alejandro Olea.

Daniela Berriel y Eduardo Ojeda se vieron cara a cara durante su audiencia virtual

Daniela Berriel enfrentó uno de los momentos más contundentes en todo el proceso, pues vio a su agresor Eduardo Ojeda a través de la pantalla.

“Verlo fue fuerte, pero lo vi más nervioso. Me di cuenta que el que tiene que estar nervioso es él y no yo. Yo estoy con la verdad y eso a mí me tiene tranquila”, expresó la artista.

Pese a todo, Berriel se prepara mental y emocionalmente para cualquier cosa que llegue a suceder en el futuro.

“Me he estado preparando emocionalmente para todo lo que va a venir porque obvio si esto sigue y yo llego a un juicio oral, va a llegar un momento donde a mí también me van a interrogar. Claro que yo también me estoy preparando emocionalmente para lo que venga”, concluyó la mexicana.

Recordemos que Daniela Berriel otorgó el perdón a Gonzalo Peña, quien se declaró testigo en la violación de la actriz en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, las autoridades no quitan la orden de aprehensión en contra del actor, quien no puede regresar todavía a la Ciudad de México.

Entre otras inconsistencias, Daniela Berriel confesó que no tuvo acceso a las pruebas genéticas, mismas que Eduardo vio a las pocas horas.

La actriz y su defensa no han dejado de denunciar “actos de corrupción” desde que comenzó la batalla legal con Eduardo Ojeda.

