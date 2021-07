Daniela Berriel otorga perdón a Gonzalo Peña; acusa a autoridades.

Daniela Berriel ofreció una conferencia de prensa junto a su equipo de abogados, donde confesó que otorgó el perdón a Gonzalo Peña para que fungiera como testigo en su caso de abuso sexual.

Fue en marzo de 2021, cuando la actriz mexicana reveló que fue abusada sexualmente por Eduardo Ojeda en Acapulco, Guerrero. Fue en aquel estado, donde Gonzalo presenció la violación.

A meses del acontecimiento, Berriel expresó que se violaron sus derechos en tres ocasiones. La primera cuando las autoridades no quitaron la orden de aprehensión contra Gonzalo, después de obtener el perdón de Daniela.

El actor podría ser testigo en el caso de Daniela; sin embargo, las autoridades han entorpecido su regreso a la Ciudad de México.

La segunda ocasión que se violaron los derechos de la actriz, fue cuando no se le permitió acceder a las muestras genéticas. Daniela aseguró que dichas muestras salieron a su favor.

Daniela Berriel confesó que la tercera vez que se violaron sus derechos fue cuando los jueces dictaron la siguiente audiencia vía Zoom. La mexicana asegura que Eduardo Ojeda podría huir fácilmente en caso de girarse una orden de aprehensión.

“Les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero porque no están respetando mis derechos, no respetan que estoy otorgando un perdón y que al testigo, Gonzalo Peña, no le están dando la libertad de declarar en presencia. No dejan que mis abogados entren a las muestras de genética, que es uno de los procesos más difíciles que una víctima tiene que llevar. Sí se le permitió a Eduardo entrar a esa muestra de genética en 24 horas y a mí en 15 días no se me permite porque saben que va a salir a mi favor”, expresó la artista en conferencia de prensa.

El equipo legal de Daniela Berriel rompió el silencio para los medios de comunicación

Los abogados de Daniela Berriel arremetieron contra las autoridades del estado de Guerrero por no quitar la orden de aprehensión de Gonzalo Peña.

Una vez que Daniela realizó la declaración, se solicitó al gobierno de Guerrero una audiencia de control a efecto que se cancelara la orden de aprehensión girada en contra de Gonzalo Peña, pero a la fecha, más de 30 días, no se ha hecho esa cancelación, sin embargo, el 9 de junio del 2021 el fiscal general del estado de Guerrero mediante a un acuerdo ministerial se desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña

Además, los juristas revelaron que mañana se llevará a cabo una audiencia para conocer el futuro de Eduardo Ojeda.

Mañana hay una audiencia en Guerrero, esa audiencia tiene como finalidad que un magistrado escuche los argumentos de Daniela y de la defensa de Eduardo. En esa audiencia se deberá determinar si ratifica o revoca la decisión del juez que dejó en libertad a Eduardo Ojeda

