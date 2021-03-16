EXCLUSIVA. Daniela Berriel y su abogado Xavier Olea, dan detalles de la audiencia por la denuncia de violación contra Eduardo ‘N’.

La actriz Daniela Berriel se siente tranquila porque se está haciendo justicia contra su agresor Eduardo 'N' y se encuentra tomando terapia y muy centrada en su familia luego de la dolorosa experiencia que vivió hace más de un año.

Ahorita me siento bastante tranquila, ya que ese mismo día hice la denuncia porque quería justicia y cómo había pasado un año y no pasaba nada, lo hice público, pero se está haciendo justicia, me siento tranquila de que hice lo correcto

Pese a la situación legal de su agresor, Eduardo 'N', quien ya está vinculado a proceso, sigue descalificando su testimonio.

Me sigue sorprendiendo que ya como está la situación siga de burlón y siga con esa actitud

Te puede interesar: La actriz Elisa Vicedo se casó en una bella ceremonia íntima al pie de las montañas nevadas en Canadá.

Eduardo 'N' ya fue vinculado a proceso

El abogado de la actriz explicó en exclusiva a Ventaneando, que viene una etapa muy importante en la investigación del delito cometido contra su clienta.

El imputado Eduardo Ortega Franco está vinculado a proceso por el delito de violación, a partir del día sábado en la madrugada se abrió la etapa complementaria del proceso por cuatro meses, que quiere decir esto, que en estos cuatro meses seguirá detenido y son en los que las partes podemos aportar mas pruebas y la fiscalía puede hacer mas actos de investigación

Berriel contó que Gonzalo Peña, el testigo del abuso, también está siendo investigado e incluso la buscó antes de que la actriz publicara su video de denuncia pública en redes sociales.

Me pidió perdón, me dijo que aunque él no sabía que es lo que había hecho y empezó a buscar a mi hermana también.

Daniela confesó que ya perdonó a su agresor porque está en el camino de sanación, pero eso de ninguna manera quiere decir que impedirá que se le castigue en el marco de la ley.

También podría interesarte: Diana Golden visitó la casa de su exmarido Alfredo Adame para exigir disculpa pública por dañar su reputación.