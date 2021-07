Daniela Berriel no seguirá con proceso legal contra su agresor.

Daniela Berriel no seguirá con el proceso legal contra Eduardo Ojeda. La actriz finalizó el caso de su abuso sexual por su seguridad y por no tener recursos para pagar al bufete de abogados que la representaba.

La histriona dio a conocer que había sido víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda, amigo del actor Gonzalo Peña y que él había presenciado el delito. Luego de una denuncia y que se girara una orden de aprehensión en contra de Peña, la histriona no seguirá con el proceso legal.

Fue a través de un visual publicado en su cuenta personal de Instagram, que Daniela Berriel informó a sus seguidores que ya no continuará con el proceso legal en contra de Eduardo Ojeda, a pesar de que en una audiencia Daniela le otorgó el perdón a Gonzalo Peña y estaba dispuesto a declarar a favor de la actriz.

Daniela tiene tres poderosas razones para frenar denuncia

La primera razón es la falta de recursos económicos: “Ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque me sentía protegida legalmente ya que estaba con el despacho Olea & Olea, pero a una semana de presentar el amparo me dijeron que ya no podían trabajar pro bono, pro bono es que no estaba pagando honorarios, tenía que ya empezar a pagar honorarios y no tengo los recursos para pagar abogados ahorita”.



La segunda es que no me siento segura y para mí lo más importante es mi seguridad y la de mi familia. Sé que si algo me llega a pasar el día de mañana las autoridades no se van a hacer cargo

La tercera es bastante frustrante: luchar contra un gobierno en el que hay impunidad, en el que hay corrupción, donde es más importante el dinero y si tu agresor tiene un nivel importante económico y político no vas a conseguir justicia, por eso decido dejar el caso porque es más importante mi sanación y estar bien

