Daniela Parra se lanza contra Sergio Mayer con inesperado mensaje.

Daniela Parra, la hija del actor Héctor “N”, quien enfrenta acusaciones de corrupción de menores, expresó su enojo hacia Sergio Mayer y le envió un mensaje tras los comentarios que hizo sobre el caso de su padre durante su participación en un reality show.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

¿Qué dijo Sergio Mayer?

Sergio Mayer, durante su primer día en dicho reality show, aseveró que por participar en el caso Héctor “N” ha sufrido desacreditación de sus palabras y mala imagen: “Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, incluso la edad de la víctima, con tal de atacarme, porque se presentó una denuncia por tráfico de influencias que nunca procedió”.

Así mismo, dio a conocer que decidió ayudar a Alexa Hoffman porque ella lo busco, además fue a su casa, le contó todo lo sucedido y para él eso fue suficiente: “Cuando Alexa me busca y me dice, ‘oye, vi en la televisión que estás ayudando a Valentina Crespo, tengo este caso, ¿te puedo ver?’ Fue a mi casa, me contó todo lo que pasó y le dije ‘no te preocupes”, remarcó.

Respecto a Daniela Parra, el actor expresó que la joven ha hecho una extraordinaria campaña para luchar por la inocencia de su padre, pero dijo que eso no lo deslinda de su presunta culpabilidad con Alexa.

¿Qué respondió Daniela Parra al respecto?

En un tweet cargado de furia, Daniela Parra expresó su indignación con un contundente “¡qué asco!”. Sus seguidores inmediatamente interpretaron esto como una indirecta dirigida a Sergio Mayer, quien había comentado sobre el caso de su padre tras su ingreso a un reality show.

🤮🤮🤮 que asco hasta donde llegan algunos personajes — daniela (@DannielaPr) June 6, 2023

El mensaje de Daniela Parra desencadenó una avalancha de comentarios en su publicación, con el objetivo de mostrarle su apoyo. Entre ellos, uno destacó por su fuerza:

“No te preocupes, todo por su propio peso cae, habemos personas que nos levantamos pidiendo a Dios por ti y por tu papá...”, “Procura no cargar gente horrible, no estás solita, vienen tiempos difíciles, no es sencillo ir contra un sistema lleno de corrupción, pero es admirable todo lo que haces y muchos te apoyamos”, son algunos de los comentarios.

