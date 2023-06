Daniela Parra vende tamales para ayudar a su papá.

Hace unos días Héctor “N” fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de Alexa Hoffman, la hija que procreó con la actriz Ginny Hoffman, por lo que su otra hija Daniela Parra no quedó conforme con la sentencia, pero ese no ha sido impedimento para que siga luchando y defendiendo a su padre.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

¿Qué dijo Daniela Parra tras la sentencia de su padre? A través de sus redes sociales, Daniela Parra mostró su malestar por la sentencia que recibió su padre y aseguró que hubo corrupción: “¿Y se preguntan si hay corrupción? ¡Qué mentada de ma…!”, escribió en su cuenta de Twitter.





Te puede interesar: Así reaccionó Daniela Parra a la sentencia de Héctor “N”.

¿Daniela Parra le envió una indirecta a Ginny Hoffman?

Después de lo sucedido, Ginny Hoffman rompió el silencio y declaró que ella y su familia han sido víctimas de ataques y amenazas en redes sociales, pero también contó al programa “Análisis Feminista” de Violeta Radio cómo fue que Alexa le contó sobre la situación que estaba viviendo con su padre.

“Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extrañas, comentarios ofensivos hacía su papá. Un día en el coche me hizo un comentario feo, yo le he enseñado a respetarlo. Ella tenía 16 años y es ahí donde al decirme la palabra pedófilo, a los 16, sabes qué es eso y le dije: ‘¿De qué estás hablando?’”.

También te puede interesar: Ginny Hoffman rompe el silencio tras sentencia a Héctor “N”.

Al respecto, Daniela Parra cuestionó la sororidad de Ginny Hoffman y reveló que a ella no le notificaron los actos que su padre habría presuntamente cometido contra Alexa: “Ellas sabían que yo vivía en casa de mi papá y nunca me ‘advirtieron’ de algo extraño, en cambio, cuando salieron las declaraciones en la revista, solo me dieron la espalda y me bloquearon cualquier tipo de comunicación. Eso no es muy feminista de su parte ¿o sí?”.

¿Daniela Parra regresó a vender tamales para ayudar a su papá?

Como mencionamos anteriormente, Daniela Parra no ha quitado el dedo del renglón y se mantiene en lucha tras la sentencia que recibió su padre, por lo que tuvo que abrir un negocio de tamales y de venta de alcancías para solventar los gastos legales de su padre y de ella misma.

A través de sus historias de Instagram, la joven habló sobre “Tamalitos chidos”, el negocio que puso para ayudar a su padre y que se encuentra ubicado en Azcapotzalco, Ciudad de México: “Son ventas de tamales, ventas de alcancías, que no solo me ayudan a mí, también ayudamos a personas dentro de la cárcel”.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Daniela Parra tras la sentencia de su padre?

Sobre las alcancías, la joven señaló que son hechas por las mismas personas del Reclusorio Oriente, así que es “una cadena de favores” en la que muchas personas salen beneficiadas. “Y los tamales, mucha gente que ha querido donar y que no está aquí, me ha pedido ‘Dani, te compro 20 tamales y dónalos a las personas que no tienen nada que comer’ y esas son las formas en que me gusta ayudar, que sea una cadena de favores”.

De igual forma, Daniela compartió su número de cuenta y aseguró que “cada granito de arena suma, y mi papá y yo estaremos agradecidos con ustedes”. Por último dejó en claro que la causa de su padre no es un espectáculo.