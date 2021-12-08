Juan Rivera desmiente desfalco en las cuentas de Jenni Rivera.

EXCLUSIVA. Juan Rivera y todo lo que ha sucedido con sus sobrinos.

La familia Rivera sigue viviendo momentos sumamente polémicos, pues Juan Rivera salió a desmentir un supuesto desfalco en las cuentas de su hermana, la fallecida Jenni Rivera.

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Yo soy el bueno ahí, yo soy el que organiza todo el show, yo puse la carpa, las luces y todo. Resulta ser que, hace un par de días, una revista que coincidentemente es la misma que hace nueve años sacó la nota de Esteban y Chiquis, dijo que había algo mal de la auditoría, que faltaron millones

También dice que el dinero se gastó en sueldos altos para mí y en vacaciones lujosas. Mis sobrinos juran que fuimos Rosie y yo, pero ellos no se ponen a pensar que hay cosas que nunca se han filtrado por nuestra parte, es una injusticia lo que se está haciendo, todo por un berrinche de uno y por el corazón lastimado de alguien más

Juan Rivera aclaró sus supuestas ganancias

Juan desmintió que esté ganando regalías de por vida por las producciones que ha hecho con las canciones de su hermana.

Nadie ha entregado un solo documento, cuando se me acusó de las canciones o no sé qué, se me ha acusado y se ha dicho que yo gano regalías de por vida por las producciones que he hecho de mi hermana

Los productores deberían, creo que es el tres o el seis por ciento, no sé de ahí es el margen. Never se me ha pagado, demuéstrenlo, la auditoría no me molesta, adelante, a mí no me pueden hacer nada en la auditoría porque soy un empleado, a mí no me afecta nada

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