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FOTOS | ¡No hay rivalidad! Belinda se solidariza con Danna Paola.

Luego de que Danna Paola perdiera a su abuelita, Belinda le envió un mensaje sincero de apoyo. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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