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FOTOS | Danna Paola envía “fuerza y luz” a Tini Stoessel tras dura revelación.

La ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, compartió el doloroso momento por el que atraviesa y Danna Paola se solidariza con ella.

Por: TV Azteca

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Danna Paola con cabello rosa..jpg
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