Danna Paola responde a la posible multa por el Himno Nacional

Danna Paola enfrenta la controversia sobre su interpretación del Himno Nacional Mexicano durante la pelea del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. En este sentido, la cantante mexicana se pronunció sobre las críticas que circularon en las redes sociales, donde algunos usuarios alegaron que no respetó la interpretación oficial del himno, lo que podría llevar a una posible multa de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales de México.

Danna Paola compartió su experiencia al cantar el Himno Nacional

En una entrevista concedida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Danna Paola compartió su experiencia al cantar el Himno Nacional en un evento de tal magnitud.

La cantante admitió que enfrentó un temor que la acompañaba desde hace tiempo al interpretar el lábaro patrio, pero destacó que fue una experiencia que llenó su corazón de satisfacción.

“Fue algo muy importante para mí, la moraleja de esto es enfrentar tus miedos. Yo creo que al himno le tenemos pánico los artistas, tener un país encima pendiente de ver en qué te equivocas y al final mi corazón me ganó", expresó la artista.

¿Qué dijo Danna Paola sobre la posible multa por su interpretación del Himno Nacional?

Respecto a los rumores de una posible multa, Danna Paola aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación al respecto. Sin embargo, enfatizó que no se arrepiente de su actuación y que la realizó con orgullo y amor por su país. Para ella, los críticos están buscando cualquier error para señalar.

“No me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada. Al final, siempre es buscar errores. Yo creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo y amor. Es algo que me enorgullece mucho. Ya si le quieren buscar errores o lo que sea, pues que me multen”, afirmó la cantante.

Cabe recordar que la controversia surgió principalmente debido a la interpretación del Himno Nacional Mexicano según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Algunos críticos, como el músico Iván Cano Capetillo, argumentan que el himno debe cantarse en un tono “marcial,” priorizando el primer tiempo del compás sobre el segundo. Esto ha llevado a un debate sobre si la interpretación de Danna Paola se ajustó a las normas establecidas por la ley o no.

