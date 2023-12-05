Curiosidades extremas sobre la Antártida

Este increíble continente es considerado un laboratorio natural, incluso podríamos decir que es el más grande en todo el mundo, porque es un sitio donde se pueden ver de primera mano los efectos del impacto humano en el medio ambiente. Y aunque existe un tratado que se hizo con la finalidad de investigar científicamente y con fines pacíficos, hay muchos mitos sobre este lugar. Aquí te hablamos, detallamos y desmentimos algunos de ellos:

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¿Cuál es el origen del nombre “Antártida”?

Es llamada de esta manera por una manera muy sencilla, pues proviene del griego, anti significa ‘lo opuesto de’, entonces es lo opuesto del Ártico. Además, se dice que se hace alusión a la constelación de la estrella polar, pues “artikos” significa “perteneciente al oso”.

No tiene zona horaria

Así es, este es el único continente que no uso horario. Aunque dado que en los meses de verano el sol apenas se pone, muchas bases científicas se guían por la hora de su país de origen.

No pertenece a nadie

La Antártida no pertenece a ningún país ni territorio. Fue descubierta en 1820 y, al no haber población nativa, fueron muchos los países que intentaron reclamar para ellos parte del continente. Tras algunas tensiones prevaleció la unión por preservarlo sin ningún dueño. Incluso se creó un tratado, que ya les mencionamos anteriormente, el cual fue firmado por 12 países y que hasta la fecha se han incrementado a 54 los firmantes.

Lagos de agua dulce

Se calcula que tiene alrededor de 300 lagos aproximadamente, de los que muchos de ellos son de agua dulce, fría pero dulce. Uno de ellos es el famoso lago Vostok, que se encuentra a más de 3 km por debajo del hielo sólido. La Antártida alberga la mayor reserva de agua dulce del planeta, con el 77 % del total mundial, y ahí está el 90 % del hielo terrestre.

Los pingüinos en la Antártida

La adaptación de estos animales a climas extremos, los ha mantenido aislados de agentes infecciosos; sin embargo, se han descubierto diferentes patógenos como el virus de la influenza aviar o el de Newcastle al hallar evidencia de anticuerpos en sus poblaciones.

Aunque no hay pruebas de mortandad o sintomatología que los pueda afectar, es posible que puedan albergar este tipo de enfermedades luego de entrar en contacto con aves migratorias de Sudamérica que llegan hasta acá.

Los vientos más fuertes del planeta

El continente blanco cuenta con los vientos más fuertes registrados en cualquier parte del mundo, pues ha contado con ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora, ¿te imaginas? Además de ello, también es la parte del planeta más fría, donde se han registrado temperaturas de -89.2 °

Oficinas de correo

Existen varias oficinas de correo en funcionamiento en el continente. De hecho, uno de los destinos turísticos más populares es el de Puerto Lockroy, apodado la “Oficina de Correos de los Pingüinos” porque una colonia de 3.000 pingüinos papúa se instala en la zona cada verano, donde también hay un pequeño museo adjunto.

Un desierto

La Antártida es realmente un desierto. En algunas áreas no ha nevado ni llovido hace más de 2 millones de años; son los llamados Valles Secos y los científicos encuentran similitudes entre ellos y algunas zonas de Marte. Anualmente solo recibe unos 5 centímetros cúbicos de lluvia, los cuales se suman a la capa de hielo y nunca se derriten. Así pues, irónicamente, a pesar de la gran capa de hielo, es el continente más seco del planeta.

Lo cierto es, que la Antártida guarda innumerables secretos y lugares que aún no conocemos, seguramente tú que nos lees ni nosotros que estamos escribiendo esto logremos conocerlos; lo que sí podemos asegurarte, es que es un lugar extraordinario que debemos conocer y documentarnos sobre él.