Entrega de premios en MasterChef 24/7: Carmen es la indiscutible ganadora

Este sábado, después de la comida en la terraza del Mundo de MasterChef 24/7, los cocineros llevaron a cabo una actividad especial, en la que debían entregar premios a sus compañeros, según la descripción de un ingrediente o alimento. Carmen fue la indiscutible ganadora de este dinámica, ya que recibió la mayor cantidad de reconocimientos con menciones como: Cebolla, Cilantro, Fondo, Chile Piquín; entre otros.

La entrega de premios en MasterChef 24/7: ¿Quién recibió reconocimiento?

El encargado de conducir la entrega de premios fue Ramahá, quien explicó que cada uno de los cocineros debía pasar al frente y elegir un ingrediente, para luego recibir una descripción del mismo y así seleccionar al compañero que era merecedor de tal reconocimiento.

Ramahá fue el encargado de conducir los premios de MasterChef 24/7.

La primera en elegir fue Flor, que le dio el reconocimiento de "Chile Piquín - se lo quieres poner a todo" a Carmen, principalmente por ser su amiga, y porque a pesar de que se puede pelear o enojar con algunos cocineros, siempre apoya a todos. Daniela le entregó los "Merengues" a Lancer. La descripción de este ingrediente indicó: "Tiene el ego inflado y siempre quiere llamar la atención". Aunque el cocinero no recibió su reconocimiento en el momento, luego llegó y agradeció por el gesto.

Michelle eligió el "Aceite de oliva" para Flor, en referencia a que: "Hace que todos juntos funcionen". La concursante señaló que su compañera se merecía el premio ya que se lleva bien con todos los participantes de la competencia culinaria. Al llegar el turno de Ixdit, eligió el bowl de huevos para Ramahá, con la descripción: "Porque le faltan". Luego Julio escogió la "Piña" para Antrax, cuya referencia fue: "Parece difícil de tratar, pero tiene un gran corazón".

Claudia eligió las "Fresas" para Michelle. La descripción de este ingrediente era: "¡Cuidado! Con todo se delica", y la cocinera explicó que le dio el reconocimiento a su compañera por ser una princesa y una niña muy bonita. Llegó el momento de Carmen, y seleccionó el "Carbón" que "aunque se lave se ve sucio" para Claudia, en razón de que siempre que se vuelven amigas de nuevo hace un comentario negativo.

Lancer le entregó el reconocimiento de el "Fondo de res" a Carmen, con la descripción: "No lo topas, pero si no está hace falta". El cocinero señaló que se lo dio porque en caso de que ella faltara en el Mundo de MasterChef 24/7 se sentiría su ausencia por el silencio. Antrax, que escogió la "Sal", también le entregó el reconocimiento a la concursante de Tijuana, Baja California, porque "siempre mete la cucharada".

Carmen fue la ganadora de la entrega de premios de MasterChef 24/7

La primera ronda de la entrega de premios terminó con Ramahá que le dio a Lancer las "Claras de huevo", con la descripción: "No aportan sabor, ni sirven para decorar.

Al terminar la actividad de este sábado, Carmen fue la indiscutible ganadora al recibir la mayor cantidad de premios, al quedarse con seis de los ingredientes, algo que no pareció moletarle, ya que luego de la dinámica presumió cada uno y dio las razones por las que efectivamente se los merecía.