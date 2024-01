Datos extremos que debes saber sobre las estrellas

Aunque pudieran parecer simples puntos lejanos y brillosos en el cielo que solo se logran ver en noches oscuras y si nubes, estas producen luz, calor, rayos X y hasta distintas formas de radiación. La cantidad existente total de estrellas no se puede conocer con exactitud, pero se estoma que en las más de 100 millones de galaxias que se cree que hay, cada una podría albergar más de 100 millones. ¡Brutal!

¿Cómo se forman?

Se dice que nacen “por azar”, pues se juntan fragmentos de materia de las nubes frías de gas y polvo que flotan en el espacio, las llamadas nebulosas. Estas partículas se van agregando por atracción gravitatoria hasta formar una gran masa.

¿Por qué brillan?

Su brillo depende de dos factores esenciales; el primero, depende de la cantidad de energía que despiden, refiriéndose a la proporción de luz que tenga cada una de ellas, y es que algunas son más brillantes que otras. El segundo factor tiene que ver con la distancia que tengan con la Tierra. Todas las estrellas pueden cambiar de color, debido a su temperatura. Las estrellas brillarán hasta que su combustible se acabe, que es el equivalente a la cantidad de hidrógeno con el que se formaron.

Su ciclo de vida

Las estrellas más jóvenes son conocidas como protoestrellas, estas van creciendo con el almacenamiento de masa de las nubes que las rodean. A esta fase se le llama “estrella en la secuencia principal” y permanecen en un estado de fusión nuclear mientras emiten energía por miles de millones de años.

Van evolucionando con el pasar del tiempo y al llegar al final de esa fase, transitan a otros estados de existencia en relación con su tamaño y otras características; a mayor masa, menor vida para el astro.

Cuando el hidrógeno llega al final de su vida, se transforma en helio y comienza a dirigirse al núcleo de la estrella, haciendo que la temperatura suba y provoque la expansión de su capa exterior. A las grandes estrellas rojas se les conoce como gigantes rojas.

Hasta este punto, llega el momento que una estrella suelta sus capas externas y se vuelve un pequeño y denso cuerpo llamado “enana blanca”, la cual se enfría a lo largo de miles de millones de años. Así, las enanas blancas con el pasar del tiempo se oscurecen y ya no producen más energía.

Estrellas invisibles

Algo muy curioso es que dependiendo el lugar donde vivamos, es que veremos a unas o a otras (incluso no veremos ninguna). Lo que se ve en el Hemisferio Norte no es visible en todo el Hemisferio Sur y viceversa, tiene un tanto de lógica si es que lo piensas. Lo de no poder ver ninguna estrella dependerá de si vives en una ciudad con gran contaminación lumínica o no. Lo cierto es que, aunque no las veas, ahí están.